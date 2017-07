Zur Rose hatte den Angebotspreis für die Aktie mit 140 Franken bereits am oberen Ende der Bandbreite von 135-140 Franken festgesetzt.

Dank dem Börsengang fliessen Zur Rose inklusive Mehrzuteilungsoption rund 233 Millionen Franken zu. Das Geld will das Unternehmen unter anderem in den Ausbau des Deutschland-Geschäfts investieren. Aber auch in der Schweiz baut Zur Rose ihre Aktivitäten unter anderem in Kooperation mit der Migros aus. So öffnet am (heutigen) Tag des Börsengangs in Bern die erste Shop-in-Shop-Apotheke in einer Migros-Filiale ihre Tore.