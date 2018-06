Die Suva investiert inzwischen einen Haufen Geld in die Prävention. Schliesslich erwachsen der 100-jährigen staatlichen Anstalt schon seit den 1970er-Jahren mehr Kosten aus Unfällen, welche während Freizeitaktivitäten passieren, als aus Berufsunfällen. Und offenbar lohnt sich die Prävention. Das Unfallrisiko an Grümpelturnieren sei durch die Suva-Kampagnen in den vergangenen zehn Jahren nachweislich um 75 Prozent gesenkt worden, sagt Suva-Mediensprecherin Gabriela Hübscher. Trotzdem ist der Fussball nach wie vor eines der grössten Risiken im Suva-Portefeuille. Da kann es sich lohnen, jeden Fall genauer anzusehen.

Genau dies tut die Suva seit August des vergangenen Jahres. «Sportvereine aufgepasst. Versichert eure Sportler richtig», warnte die Versicherung damals in einer Mitteilung an die Medien. Mit gutem Grund: Auch Amateurvereine brauchen eine eigene Unfalldeckung für ihre Mitglieder, wenn sie diesen AHV-pflichtige Entschädigungen auszahlt. Trotzdem sind nur wenige Vereine korrekt versichert. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens zeigte sich die Suva lange Zeit grosszügig und übernahm im Rahmen der obligatorischen Berufsunfallversicherung auch die Schäden kritischer Sportunfälle. Also von Unfällen, für die sie nach der genannten Regel nicht zuständig gewesen wäre. Und zweitens sind Unfallversicherungspolicen für viele Vereine kaum finanzierbar.

Auf der Suche nach Alternativen

Der wichtigste Kostentreiber ist das sogenannte Unfalltaggeld, das den Lohnausfall versichert. Fällt ein Hobbyfussballer, der 3000 Franken Prämien und Spesenentschädigung im Jahr erhält, durch einen Sportunfall während 30 Tagen am Arbeitsplatz aus, wird es teuer. Dann muss die Versicherung des Vereins nicht nur den anteiligen Ausfall der 3000 Franken, sondern auch den Lohnausfall des Spielers im Hauptberuf decken. Eine solche Police kann je nach Höhe des Lohnes schnell einige 100 oder gar 1000 Franken kosten.

Die Versicherungswirtschaft zeigt offensichtlich wenig Mitleid. Die Ombudsstelle der Schweizer Versicherer bestätigt den Eingang diverse Anfragen von Vereinen, die nirgends Unterschlupf gefunden hätten und an die Ersatzkasse verwiesen werden mussten. Doch die Unfallversicherung ist obligatorisch. Deshalb kümmert sich nun auch der Versicherungsverband um das Problem. Die Suva prüft gemäss Sprecherin Sabine Alder zwei Varianten: Einerseits die Möglichkeit von Rahmenverträgen mit Sportvereinen zur Streuung der Risiken. Oder anderseits, mit dem gleichen Ziel die Preise zu senken, eine Addition der Schäden, die dann nach Marktanteilen unter allen Versicherer aufgeteilt werden.