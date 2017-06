Die Postfinance ist der Geldesel der Post: Sie steuert rund zwei Drittel zum Gewinn des Bundesbetriebs bei. Doch laut dem Post-Verwaltungsratspräsidenten Urs Schwaller braucht Postfinance mehr Handlungsfreiheit. Heute darf sie beispielsweise keine Kredite vergeben. «Die Postfinance hat mit dem Kreditverbot Nachteile. Wir müssen uns dort andere Formen überlegen», sagt Schwaller in einem Interview, das die «Schweiz am Wochenende» am Samstag veröffentlicht.