«Wir sind sehr enttäuscht – es wäre eine einmalige Chance gewesen»: So reagiert die Zentralschweiz auf die WEF-Absage

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) wird im kommenden Jahr in Singapur und nicht auf dem Bürgenstock im Kanton Nidwalden stattfinden. Die 24 Mitglieder des obersten Aufsichtsorgans, dem sogenannten «Board of Trustees», haben sich am Montag auf diesen Plan geeinigt.

Für die Schweiz bedeutet der Umzug des Wirtschaftsforums zunächst eine Einbusse an ökonomischer Wertschöpfung. Gemäss einer Untersuchung der Universität St.Gallen aus dem Jahr 2017 bringt das WEF der Davoser Wirtschaft in normalen Zeiten einen Mehrumsatz von über 100 Millionen Franken. Nach Abzug des staatlichen Aufwandes für Sicherheitsleistungen verbleibt ein Wertschöpfungsbeitrag von rund 60 Millionen Franken.

Allerdings ist schon länger klar, dass das Forum aufgrund der Pandemie nicht im bisherigen Rahmen stattfinden wird. «The Great Reset» oder «Der grosse Neustart», wie das anstehende Stelldichein thematisch überschrieben wird, wurde von den WEF-Organisatoren bereits im Juni als «einzigartige Konfiguration» für ein physisches und virtuelles Zusammentreffen von führenden Persönlichkeiten mit einem breiten Kreis gesellschaftlicher Anspruchsgruppen angekündigt. Das Motto «Zwillingsgipfel» soll das 51. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums offenbar auch in Singapur beibehalten.

Schweiz büsst bei der weltweiten Visibilität ein

Um dem abgespeckten WEF auch äusserlich einen anderen Anstrich zu geben, wurde dieses im Oktober von Davos auf den Bürgenstock verlegt. Für das luxuriöse Kongresszentrum wiegt der Verlust der Grossveranstaltung natürlich schwer, doch gewichtiger ist für die Schweiz die Einbusse an globaler Visibilität. Jürgen Dunsch, ehemaliger Schweiz-Korrespondent der «Frankfurter Allgemeine Zeitung», ist ein langjähriger WEF-Besucher und hat seine Recherchen über dessen Gründer Klaus Schwab 2016 im Buch «Gastgeber der Mächtigen» (Finanzbuch Verlag, München) niedergeschrieben. «Das WEF war stets ein grosser Imagegewinn für die Schweiz. Das Land konnte sich damit international immer wieder von seiner besten Seite zeigen», sagt der Journalist. Das WEF und die Schweiz sind nach Dunsch’s Meinung aber nicht zwingend auf ewig verheiratet. Schwab wird die Veranstaltung immer dorthin bringen wollen, wo sie den maximalen Nutzen erhält. «Singapur ist wohl keine schlechte Wahl», sagt Dunsch.

Obschon die Zeichen in der Weltwirtschaft derzeit nicht mehr so sehr auf «Globalisierung» steht, gibt Dunsch dem WEF eine gute Zukunft: «Die Globalisierung wird nicht verschwinden, sie wird einfach neue Formen annehmen».

«Die Arbeit ist nicht für die Katz»

Derweil zeigt man sich in der Zentralschweiz enttäuscht über den Entscheid, auch wenn sich dieser in den letzten Tagen abgezeichnet habe. «Der Traum vom WEF 2021 auf dem Bürgenstock nimmt coronabedingt ein jähes Ende», schreiben die involvierten Vertreter in einer gemeinsamen Mitteilung - dazu gehören die Kantone Luzern und Nidwalden sowie die Stadt Luzern, die Gemeinde Stansstad und das World Economic Forum. So sagt der Nidwaldner Landammann Othmar Filliger: