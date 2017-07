Das Tier war in den abgesperrten Bereich des Flughafens vorgedrungen. Für das Wildschwein endete der Ausflug auf die Rollbahn tödlich. Nachdem es der Polizei nicht gelang, das Tier zu verscheuchen, wurde es erschossen.

Wachsende Wildschweinpopulationen stellen die tschechischen Behörden immer wieder vor Probleme. Regelmässig kommt es zu Verwüstungen auf Feldern und Angriffe auf Hunde. Eine Wildschweinbegegnung am Flughafen gab es nach Polizeiangaben bislang allerdings noch nie.

Am vergangenen Freitag kam es auch am grossen New Yorker Flughafen John F. Kennedy zu tierischen Verspätungen. Laut Medienberichten krochen dutzende Schildkröten aus der nahegelegenen Jamaica Bay auf das Rollfeld und blockierten eine Piste. Es kam zu Verspätungen im Flugverkehr.