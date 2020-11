Wie sauber ist mein T-Shirt? Mit dem Trackingcode einer Rotkreuzer Firma lässt sich die gesamte Lieferkette nachverfolgen

«Wir sind ein kleines Unternehmen, in Rotkreuz gerade mal 17 Leute, tragen aber die Verantwortung für eine globale Wertschöpfungskette im Textilbereich», sagt Marion Röttges, Co-CEO der Remei. Das auf Biobaumwolle spezialisierte Unternehmen trete dabei sowohl als Händler des Rohstoffes als auch als Textil- und Garnproduzent in Erscheinung. Der grosse Unterschied zu anderen Firmen in der Branche sei, dass die Remei für ihre Produkte eine eigene Wertschöpfungskette entwickelt hat, die auch vom Konsumenten stets nachvollzogen werden kann – von der Faser bis zum Fertigtextil.

Noch ist die Rückverfolgbarkeit von Textilprodukten in der Branche eine Seltenheit. Doch es gibt Ausnahmen: Wer beispielsweise ein T-Shirt der Marke Naturaline von Coop oder der «Climbing»-Linie von Mammut kauft, findet auf der Etikette einen Trackingcode, mit dem sich online auf einer Weltkarte die gesamte Lieferkette des Leibchens nachverfolgen lässt. Entwickelt hat ihn die Firma Remei aus Rotkreuz, die im Windschatten der Grossen der Industrie in den letzten Jahren zum Schweizer Marktführer für Biobaumwoll-Textilien im «Business to Business»-Bereich aufgestiegen ist.

Wo kommt mein T-Shirt her? Angesichts der sich häufenden Negativmeldungen aus der Textilbranche – von Kinderarbeit in Drittweltländern bis zu vergifteten Böden infolge des hohen Pestizideinsatzes auf Baumwollplantagen – hat diese Frage zuletzt für viele Konsumenten an Bedeutung gewonnen. Sie wollen wissen, unter welchen Bedingungen ihre Kleider hergestellt werden und zeigen sich immer häufiger bereit, für mehr Fairness und Transparenz im Herstellungsprozess auch etwas tiefer in die Tasche zu greifen.

Der Schlüssel liegt nicht nur in der Kontrolle von Lieferketten, sondern in deren Entwicklung.

Rückverfolgbarkeit sei ohnehin ein missverständlicher Begriff. «Eigentlich sollte es darum gehen, die ganze Lieferkette von Anfang an richtig aufzubauen.» In der konventionellen Textilindustrie, in der Röttges selber jahrelang tätig war, bevor sie vor 16 Jahren zur Remei wechselte, wimmle es «nur so von Ungerechtigkeiten». Es herrsche eine Kultur der fehlenden Verantwortung, die nicht nur den Planeten zerstört, sondern auch all jene benachteiligt, die am Anfang der Lieferkette stehen: die Bauern. Die Coronakrise führe das gerade noch deutlicher vor Augen.

Deshalb will man es in Rotkreuz anders machen. Statt die Bauern gegeneinander auszuspielen und zum Einsatz von Pestiziden zu drängen, behandelt die Remei sie als eigenständige Unternehmer und lässt sie am Gewinn teilhaben. Über ihre beiden Tochterunternehmen in Indien und Tansania hat sie hierzu bereits über 5000 Kleinbauern als Produzenten von Biobaumwolle unter Vertrag genommen. Halten sich diese an die Regeln und verzichten auf den Einsatz von Chemikalien, erhalten sie von der Remei nicht nur eine Abnahmegarantie, sondern auch eine Prämie.

Kriegen alle Arbeiter einen existenzsichernden Lohn?

Am Ende sollen alle profitieren. «Allholder-Value» nennt sich das Modell. Entwickelt hat es Remei-Gründer Patrick Hohmann, der für seine Arbeit 2014 mit dem Schweizer Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde. Die Idee sei ihm beim Gespräch mit einem indischen Bauern gekommen, der darüber klagte, dass der Baumwollanbau durch die hohen Ausgaben für Chemikalien mehr koste als der Verkauf. Da habe er einen neuen Weg beschreiten wollen – und 1991 die Remei gegründet. Heute sagt er: