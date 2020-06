Wechsel beim AT Verlag: Urs Hofmann übernimmt ab Januar 2021 die Leitung

Urs Hofmann tritt per 1. Oktober 2020 in den AT Verlag ein und übernimmt dessen Leitung ab Januar 2021. Dies gab CH Media am Mittwoch in einem Communiqué bekannt. Hofmann ist seit 2016 Verlagsleiter bei NZZ Libro, dem ehemaligen Buchverlag der Neuen Zürcher Zeitung. Er absolvierte eine kaufmännische Lehre, studierte Geschichte und Jura und promovierte an der Universität Basel. Zuvor arbeitete Hofmann als wissenschaftlicher Lektor beim Verlag Hier & Jetzt in Baden.

Urs Hunziker geht nach 33 Jahren beim AT Verlag in Pension. Er habe den Buchverlag mit Herzblut und Weitsicht geführt, äussert sich Peter Wanner, Verleger von CH Media, im Communiqué. «Gemeinsam mit seinem Team hat er den Verlag zu den bedeutendsten Sachbuchverlagen der Schweiz geformt, der regelmässig Plätze in Bestsellerlisten besetzt und auch in Deutschland bei den Lesern grossen Anklang findet». Dafür danke er ihm herzlich und wünsche ihm für den nächsten Lebensabschnitt alles Gute, so Wanner weiter.