Von Roll baut Werk in Indien aus und erhält Grossauftrag

(dpo) Von Roll baut sein bestehendes Werk in Bangalore zur «modernsten Fertigung für elektrische Drahtspulen in Indien aus», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Darüber hinaus erhält der Industriekonzern mit Sitz in Breitenbach einen Grossauftrag aus der Windindustrie mit einem Auftragswert in zweistelliger Millionenhöhe für die Jahre 2020/2021.

Gemäss Sandip Ghosh, Managing Director Von Roll Indien, könne das Unternehmen mit den jüngsten Investitionen seine Kapazitäten verdoppeln und den Wachstumskurs in Indien fortsetzen. «Unser Team in Indien hat die Vision zur ersten Adresse weltweit für die Produktion von einbaufertigen Drahtspulen zu werden», lässt sich Ghosh in der Mitteilung zitieren.