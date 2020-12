Verleger Pietro Supino am Pranger: Die Westschweizer Abrechnung mit dem Tamedia-Konzern

Die Kränkung muss massiv sein. Sechs Monate lang schickte das Westschweizer Online-Portal «Heidi.news» seinen Reporter Marc Guéniat auf die Pirsch, um eine Familiensaga der Zürcher Verlegerfamilie Coninx zu recherchieren. Herausgekommen ist eine umfangreiche Serie, die in den vergangenen Tagen gleichzeitig in der Romandie und in deutscher Übersetzung auf dem Online-Portal «Repu­blik» erschienen ist.

Die journalistische Abrechnung spiegelt die mediale Befindlichkeit in der französischsprachigen Schweiz wider, die sich von den Deutschschweizer Medienkonzernen marginalisiert sieht. Und Pietro Supino, Spross der Coninx-Familie und Verleger der Tamedia-Titel, ­bietet sich dafür als ideale Projektionsfigur an.

«Tamedia Papers» nennt «Heidi.news» ihre Serie. Es klingt nach «Panama Papers», den geleakten Dokumenten der Anwaltskanzlei Mosack Fon­seca, mit denen Journalisten Offshore-Strukturen und geheime Gelder offenlegten. Supino ist zwar durchaus ein Spezialist für Offshore-Konstruktionen, doch die «Tamedia Papers» enthüllen keine solchen.