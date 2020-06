«Unsere Kunden in Hongkong sind längst diversifiziert.»

Die Schweiz ist sich ein spannungsgeladenes, internationales Umfeld gewohnt und hat in ihrer langen Geschichte gut gelernt damit umzugehen. Die Politik der aktiven Neutralität war dabei stets hilfreich. Deshalb bin ich optimistisch, dass sich der Schweizer Finanzplatz weiterhin gut auf der Weltbühne behaupten wird.

Aber den Banken drohen neue Probleme.

Welche meinen Sie konkret?

Viktor Vekselberg, zum Beispiel, steht als Oligarch mit einer besonderen Nähe zu Vladimir Putin seit 2018 auf einer amerikanischen Sanktionsliste. Seine Konti in der Schweiz sind eingefroren. Werden sie bald auch Konti von chinesischen Unternehmern sperren müssen?

Ausschliessen kann ich das nicht. Aber Sanktionsmassnahmen sind üblicherweise international breit abgestützt.

Unter Ihrem Vorvorgänger Raymond Bär hat die Bank ihre starke Expansion in Asien gestartet. Halten Sie es für möglich, dass Sie von den USA einmal zu einem Entscheid für oder gegen China gezwungen werden? So ungefähr nach dem Muster von Huawei.

Nein, das halte ich für unsere Branche für sehr unwahrscheinlich. Hongkong spielt als offener und streng regulierter Finanzplatz eine grosse Rolle für alle Marktteilnehmer.

In Hongkong unterhalten auch Sie ein bedeutendes Geschäft. Dort will Peking jetzt die Überwachung verschärfen, was die Bürgerproteste verschärft. Was raten Sie Ihren Kunden? Sollen sie sich britische Visa beschaffen und ausreisen?

Solche Ratschläge gehören nicht zu unseren Aufgaben. Aber wie überall, wo politische Unsicherheit herrscht, stehen wir unseren Kunden mit Rat und Tat bei und zeigen ihnen auf, wie wichtig eine Diversifikation ist. Dies umfasst auch, dass wir unseren Kunden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Buchungszentren wie beispielsweise Singapur, Schweiz oder London erläutern. Der Entscheid, wo er sein Vermögen von uns betreuen lässt, muss der Kunde selbst fällen.

Die Schweiz konnte ihr Versprechen nicht einlösen und musste unter starkem politischem Druck Tausende von rechtlich geschützten Kundendaten am damaligen Bankgeheimnis vorbei an die USA ausliefern. Könnte Singapur in einem Streit mit China nicht das gleiche Schicksal drohen?

Das tönt für mich zum heutigen Zeitpunkt sehr hypothetisch.

Aber was sagen Sie Ihren Kunden in Hongkong?

Unsere Kunden in Hongkong kennen die Verhältnisse und sind wie gesagt längst diversifiziert. Hongkong ist zusammen mit Singapur der wichtigste Finanzplatz in der Region und verfügt über enorm viel Dynamik.

Wie sieht denn die Strategie von Julius Bär in Asien und in Hongkong aus? Investieren Sie weiter oder bremsen Sie?

Asien ist unser zweiter Heimmarkt und wir betreuen in dieser Region gut einen Viertel unserer verwalteten Vermögen. Ein bedeutender Teil des globalen Vermögenswachstums findet in Asien statt und wir werden dort deshalb weiter investieren.

Was machen die anderen europäischen oder amerikanischen Banken in der Region?

Der Wettbewerb ist sehr intensiv. Aber da wir früh auf Asien gesetzt haben, verfügen wir heute über eine starke Position, um die uns viele Mitbewerber beneiden.

Wie wirken sich die derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Spannungen in der Welt auf die Nachfrage ihrer vermögenden Kunden aus?

Es besteht ein unverändertes, eher noch gesteigertes Bedürfnis nach Beratung und Diversifikation. Das gilt nicht nur für Hongkong-Chinesen. Solche Überlegungen stellen auch europäische Kunden an. Auch sie möchten nicht alles Geld im Euro-Raum haben und legen einen Teil ihres Vermögens deshalb ausserhalb ihres Domizillandes an.