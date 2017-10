Verwirrung, Verunsicherung und ein böser Verdacht: Wurde es den Chinesen zu einfach gemacht, Schweizer Perlen aufzukaufen? Diesen Verdacht wird der St. Galler Rechtsprofessor und Corporate-Governance-Spezialist Andreas Binder nicht los. Er hat vor zwei Wochen in der «Schweiz am Wochenende» die Meinung vertreten, dass das Schweizer Aktienrecht zu liberal sei. «Wir haben in der Schweiz eines der liberalsten Aktienrechte der Welt, was die Rolle der Aktionäre betrifft. Vermutlich ist es nirgends leichter als hierzulande, mit führender Technologie ausgestattete Unternehmen zu erwerben», sagt er im Gespräch. Den chinesischen Investoren sei diese Tatsache wohlbekannt. Er fordert deshalb Schutzmechanismen, die die Firmen von allzu eifrigen Aktionären schützen.

Schutz vor Investoren gefordert

Solche Schutzmechanismen sind in der als äusserst liberal geltenden USA gang und gäbe und in 12 europäischen Staaten bereits in Kraft. In der EU wird über die Möglichkeit nachgedacht, wie Übernahmen von strategisch wichtigen Unternehmen verhindert werden können. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in seiner Rede zur Lage der Union am 13. September klargemacht, dass man die strategischen Interessen besser verteidigen wolle. Auslöser für den jüngsten Aktivismus in Brüssel war der Kauf des Hafens im griechischen Piräus, aber auch die Übernahme des Roboterherstellers Kuka.

Syngenta ist also kein Einzelfall: Chinesische Unternehmen kauften 2016 ausländische Unternehmen für rund 247 Milliarden Dollar – das war ein Anstieg um 140 Prozent gegenüber 2015. Zehn Jahre zuvor hatten Chinas Unternehmen gerade mal 16,5 Milliarden Dollar für Übernahmen ausgegeben. Gegen die Einkaufstour, die oft auch auf Pump geschah, regt sich nun auch hierzulande politischer Widerstand. «Die CVP will diesem Treiben nicht tatenlos zusehen. Wir diskutieren, wie wir das Thema in der laufenden Aktienrechtsrevision einbringen wollen», meint CVP-Präsident Gerhard Pfister. «Man muss aufpassen, dass wir nicht einem naiven Liberalismus verfallen. Wir sind eine soziale Marktwirtschaft, in der auch der Erhalt der Arbeitsplätze und die Qualität des Standorts ein wichtiges Thema sind», so Pfister weiter.