Das Flugwetter sei ideal gewesen, um das Spektakel am Himmel zu verfolgen, schreiben die Organisatoren der Flugshow am Sonntag in einer Mitteilung.

Insgesamt waren vom 15. bis 17. September rund 120 Flugzeuge zu sehen, darunter auch die "Patrouille Suisse" und der Oldtimer "Douglas DC-3". Von dem Budget von rund 3 Millionen Franken waren 600'000 Franken für die Sicherheit vorgesehen. Die Flug-Show finanziert sich über die Eintritte und Sponsoring. Es war nach 2011 die zweite "Breitling Sion Airshow".