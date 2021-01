UBS-Filialabbau: So glimpflich kommt die Region Aargau/Solothurn davon

Erst im Frühjahr 2013 bezog die UBS in Reinach ihre neue Geschäftsstelle im «Casa Schneggli». Jetzt fällt die Filiale beim Lindenplatz der ersten Sparübung unter dem neuen UBS-CEO Ralph Hamers zum Opfer, wie am Dienstag bekannt wird. Nach nur sieben Jahren. «Die Zeit steht nicht still – die eigentlichen Schaltertransaktionen haben sich in dieser Zeit mehr als halbiert. Parallel dazu hat die digitale Nutzung der Dienstleistungen enorm stark zugenommen», erklärt UBS-Regionaldirektor Thomas Sommerhalder. Zugleich versichert er, dass Bancomat und Multimat (ermöglicht Einzahlungen, Auszahlungen und das Begleichen von Rechnungen) selbstverständlich bestehen bleiben. Und Sommerhalder weiter: «Auf Wunsch der Kunden wir sie auch zuhause besuchen.» Keine Schliessung 2020, nur eine 2021 – keine andere UBS-Region ist so schlank aufgestellt So tragisch eine solche Schliessung für eine Gemeinde auch sein mag, im gesamtschweizerischen Vergleich kommt die Region Aargau/Solothurn beim UBS-Filialabbau glimpflich davon. Während im Aargau die Filiale in Reinach gestrichen wird, bleibt in Solothurn gar alles beim Alten.

Andere Regionen trifft es da deutlich härter. Allen voran die Romandie (Waadt, Neuenburg, Jura, Freiburg), wo es zu sieben Schliessungen kommt. Auch das Wallis (sechs Schliessungen), Bern und die Ostschweiz (je fünf Schliessungen) lassen deutlich mehr Federn als das Mittelland. Kurz: Von allen zehn UBS-Regionen kommt keine so gut davon wie die Region Aargau/Solothurn. «Wir hatten historisch gesehen im Vergleich zu den übrigen Regionen weniger Filialen gehabt. Dabei haben wir in der Vergangenheit aber bewiesen, dass wir trotzdem substanziell wachsen konnten», so Sommerhalder. Und er fügt an:

Man könnte sogar sagen, dass wir der Zeit voraus waren.