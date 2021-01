Trotz Corona vermehrten Pensionskassen und die AHV das Geld der Versicherten – kleine Kassen schnitten schlechter ab

Es ist eine gute Nachricht für alle Arbeitnehmer in der Schweiz. Positive Finanzmarktrenditen haben im vergangenen Jahr das Vermögen von Pensionskassen und AHV um gegen 40 Milliarden Franken gemehrt. Die Pensionskassen, deren aggregierte Bilanzsumme 2019 erstmals auf über eine Billion Franken (1005 Milliarden Franken) angestiegen ist, erwirtschafteten mit ihren Kapitalanlagen 2020 Renditen von durchschnittlich um die 3,8 Prozent.

Dies zeigen aktuelle Berechnungen der UBS, die auf einem einigermassen repräsentativen Muster von ungefähr 70 Kassen unterschiedlicher Grössen beruhen, auf deren Daten die Bank direkten Zugriff hat.

Die für die Langzeit-Performance-Studie verantwortlich UBS-Ökonomin Jackie Bauer spricht von einer «erstaunlichen Erholung» nach dem scharfen Börseneinbruch im März. In jenem Monat ergab sich insbesondere als Folge des Kurseinbruchs an den Aktienmärkten eine durchschnittliche Negativrendite von 5,8 Prozent.

Auch im Februar und im Oktober waren die durchschnittlichen Monatsrenditen gemäss den UBS-Berechnungen in den roten Bereich gefallen. Ins Auge fällt, dass grosse Kassen mit Vermögen von über einer Milliarde Franken deutlich besser abgeschnitten haben (4,4 Prozent) als kleine Kassen mit weniger als 300 Millionen Franken Vermögen (3,3 Prozent).

«Erstaunliche Erholung»

Alles in allem war das Jahr 2020 aber für das ganze Schweizer Vorsorgewesen erfreulich. In dem von der UBS dargestellten 15-Jahreszeitraum war es das achtbeste Jahr, also exakt der Mittelwert. Erstaunlich ist dieser positive Ausgang auch vor dem Hintergrund, dass die Schweiz und die gesamt Welt 2020 pandemiebedingt in eine schwere Rezession gefallen sind.

Statistisch erleben wir gerade den schwersten Wirtschaftseinbruch seit dem zweiten Weltkrieg. Trotzdem waren die Märkte in der Finanzkrise 2008 viel tiefer gefallen als im Pandemiejahr. Gemäss UBS-Erhebung belief sich die stark negative Durchschnittsrendite der Pensionskassen in jenem Jahr auf nahezu Minus 13 Prozent.