Während Toys ’R’ Us in der Schweiz an Umsatz einbüsst, gibt es tatsächlich manche Schweizer Spielwarenhändler, die zurzeit auf Expansionskurs sind. Keine Probleme sieht man etwa bei Spielkiste, welche momentan zehn Standorte in der Deutschschweiz betreibt. Der Kunde wisse genau, was er für sein Geld erwarten könne, und da seien Fachgeschäfte im Vorteil, sagt Spielkiste-Geschäftsführer Patrick Lutz. Und dies unabhängig davon, ob der Onlinemarkt wichtiger werde. Spielkiste geht es offenbar gut: Der 11. Standort wird im November in der Mall of Switzerland eröffnet. Und auch bei Amsler Spielwaren kam in diesem Jahr ein neuer Standort dazu. Neu betreibt Amsler acht Läden in der Deutschschweiz. Die Filiale in Brugg musste jedoch wegen sinkender Kundenfrequenz aus der Altstadt wegzügeln.