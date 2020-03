Thurgauer Schienenfahrzeugbauer Stadler Rail wird weiter ausbauen

Erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum und ein ähnliches Ergebnis wie 2019: Das erwartet der Schienenfahrzeugbauer Stadler Rail für das laufende Jahr. Mit anderen Worten: Der Druck auf die Rentabilität und damit auf die operative Marge hält an. Vergangenes Jahr war sie von 7,5 auf 6,1 Prozent zurückgerutscht. Mittelfristig aber hält Stadler am Ziel von 8 Prozent fest.

Der Margendruck hat mehrere Gründe: Investitionen in zukunftsträchtige Geschäftsfelder wie die Signaltechnik oder neue Antriebsmodelle wie Wasserstoff und Akku verschlingen erkleckliche Summen.

Probleme mit einem britischen Zulieferer

Hinzu kommen Mehrkosten im Zusammenhang mit dem englischen Grossauftrag von Greater Anglia für 58 Züge. Dieser stellt Stadler «vor besondere Herausforderungen in mehrfacher Hinsicht»: Einerseits liegt das Kamerasystem eines britischen Zulieferers unter den Erwartungen betreffend Leistungsfähigkeit und Stabilität.

Andererseits ist die Bahninfrastruktur in dieser Region in die Jahre gekommen. Das hat bei der Einführung der dieselelektrischen Züge des Typs Flirt zu Störungen geführt hat. Die Zulassung für diese bimodalen sowie für die rein elektrischen Triebzüge sei aber in Rekordzeit erreicht worden.



Ausbau in der Schweiz und in mehreren anderen Ländern

Drittens muss Stadler den rekordhohen Auftragseingang des vergangenen Jahres bewältigen. Um die Fülle der bestellten Fahrzeuge in der bewährten Qualität ausliefern zu können, muss man an mehreren Standorten die Kapazität erhöhen und speziell geschulte Fachkräfte aufbauen. Vergangenes Jahr ist Stadler in Vollzeitstellen gerechnet um 2044 Mitarbeitende oder um 23 Prozent gewachsen, auf 10'900 Beschäftigte im Jahresschnitt.

«Insbesondere die Einarbeitung der neuen Mitarbeitenden hat zu höheren Aufwänden bei einigen Aufträgen geführt», schreibt Stadler in der Mitteilung zur Jahresbilanz. Neben der Schweiz baut Stadler Kapazität und Personal vor allem in Deutschland, Spanien und Weissrussland aus.

Optimal gerüstet im St.Galler Rheintal

Nach wie vor ist die Schweiz mit über 3900 Mitarbeitenden die grösste Division der Gruppe. In St.Margrethen hat das Unternehmen ein neues Werk errichtet, das momentan schrittweise den Löwenanteil der veralteten Fabrik in Altenrhein aufnimmt, die gut 1000 Angestellte hat.

Mit dem neuen Werk im St.Galler Rheintal habe Stadler «optimale Bedingungen geschaffen, um auch aus dem Hochlohnland Schweiz heraus in einem stark umkämpften Markt wettbewerbsfähig bleiben zu können». Insgesamt werden in St.Margrethen, verteilt über mehrere Jahre, 86 Millionen Franken investiert.

Im Weiteren ist am Standort Winterthur, wo Stadler Drehgestelle fertigt, der Bau einer neuen Halle durch die Immobiliengesellschaft Intershop projektiert. Diese Halle will Stadler langfristig mieten und rund 50 neue Arbeitsplätze schaffen.

Der Gotthardzug darf über die Grenze nach Italien fahren

Den gut 30'000 Aktionären schlägt Stadler eine Dividende von 120 Millionen Franken oder 1.20 Franken pro Aktie vor. Viele Teilhaber sind Kleinaktionäre; rund ein Fünftel besitzen weniger als 50 Aktien. Dominierender Aktionär ist Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler mit 39,9 Prozent.

Im Weiteren hat Stadler für den Gotthardzug Giruno, den die SBB für den Nord-Süd-Verkehr bestellt haben, die Zulassung für Italien erhalten. Demnach hat die Eisenbahnagentur der EU (ERA) dem Hochgeschwindigkeitszug die Genehmigung für Italien in Doppeltraktion erteilt. Vorgesehen ist, dass der Zug, der seit Mitte Dezember fahrplanmässig durch den Gotthard fährt, dereinst bis nach Mailand verkehrt. Die SBB haben bei Stadler 29 dieser Züge bestellt.