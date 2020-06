Swiss bietet ihren Kunden neu eine Rückfluggarantie

(dpo) Die Swiss bietet all ihren Fluggästen auf den europäischen Linien neu die Garantie eines Rückflugs. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zudem sollen die Economy-Classic- und Business-Saver-Tarife auf europäischen Routen zu einem «Rundum-Sorglos Paket» ausgeweitet werden. Müssten Reisende beispielsweise am Zielort in Quarantäne, übernimmt die Versicherung die Kosten für die Quarantäne oder den medizinischen Rücktransport, teilt Swiss am Mittwoch mit.

Weiter sollen die Economy- und Business-Flex-Tarife auf europäischen Strecken mit der «Bring me Home Now» Option ebenfalls kostenfrei erweitert werden. Die Kunden werden auf Wunsch auf den nächsten buchbaren Lufthansa-Group-Flug befördert und in die Schweiz oder nach Deutschland und Österreich zurückgeflogen, sagt eine Swiss-Sprecherin auf Anfrage.

Für alle anderen Tarife gelte die Rückreise nach Verfügbarkeit auf den nächstmöglichen Flug der Lufthansa Group. Die Erweiterungen werden laut Mitteilung vom 25. Juni bis Ende August 2020 gelten.