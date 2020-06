Swiss baut Flugprogramm weiter aus – Ziel bis im Herbst: 40 Prozent der Flüge von vor Coronakrise

(sat) Laut einer Mitteilung vom Montag würde dies 40 Prozent des ursprünglich veröffentlichten Sommerflugprogramms entsprechen. Damit würden 85 Prozent der Swiss-Destinationen weltweit wieder angeflogen werden.

Konkret will Swiss ab Zürich im Juli zwölf neue Europastrecken ins Programm nehmen, darunter Bilbao und Alicante in Spanien, Venedig (Italien), Cork (Irland) und Oslo (Norwegen). Ab Genf nimmt Swiss im Juli 24 Europastrecken wieder in ihr Programm auf, darunter Heraklion, Kalamata, Korfu, Kos, Mykonos, Thessaloniki und Zakynthos (alle in Griechenland), Brindisi, Catania, Florenz und Olbia (Italien) sowie Alicante, Menorca und Valencia (Spanien).