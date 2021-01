Sparplan enthüllt: UBS schliesst 40 Filialen – schon wieder Knall auf dem Finanzplatz Schweiz

Interessant sind die Hintergründe. Man könnte vermuten, dies sei nun der erste «Hamers-Schlag», den viele erwarten, also die erste einschneidende Sparmassnahme des neuen CEO Ralph Hamers, der den Chefposten von Sergio Ermotti am 1. November 2020 übernommen hat.

Falsch!, sagen gut informierte interne Quellen. Der Filialnetz-Abbau sei schon vor Hamers Antritt angedacht gewesen und trage die Handschrift von UBS-Schweiz-Chef Axel Lehmann. Dieser gibt sein in zwei Wochen ab, Nachfolgerin wird Sabine Keller-Busse, die erste Frau in dieser Funktion. Lehmann könne sich so noch mit einem Plan verabschieden, der jene Kritiker Lügen strafe, die Lehmann Untätigkeit und mangelnden Sparwillen vorwerfen würden.

Allerdings: Der neue UBS-Konzernchef Hamers hat den Abbau natürlich bewilligt und auch noch justiert. Er wurde zur UBS geholt, weil er bei der niederländischen ING Group genau das tat, was auch der UBS bevorsteht: Er hat physische Kanäle abgebaut, die Bank digitalisiert und neue Dienstleistungen per Smartphone eingeführt.

UBS-intern ist man eher überrascht, dass Hamers von Lehmann nicht verlangt hat, den Abbau noch auszuweiten. Bei ING hatte Hamers radikal durchgegriffen. Die Zurückhaltung könnte, so vermuten Insider, mit einem Strafverfahren zusammenhängen, das Hamers seit kurzem am Hals hat. Ein Geldwäschereiskandal in den Niederlanden aus dem Jahr 2018 hat ihn eingeholt, die dortigen Behörden haben ein Strafverfahren eröffnet. Das hat Hamers in der UBS stark geschwächt; in dieser Situation könne er sich zurzeit nicht auch noch auf dem Platz Zürich angreifbar machen, hört man von der Bahnhofstrasse.

Bei der CS geht sogar jede vierte Filiale verloren

Die Hiobsbotschaft der UBS kommt nur fünf Monate nachdem schon die Credit Suisse angekündigt hatte, die Axt an ihr Filialnetz zu legen. Zeitgleich mit der Ankündigung, die Neue Aargauer Bank (NAB) vollständig in den Konzern zu integrieren, hatte die Credit Suisse im August die Schliessung jeder vierten Filiale in der Schweiz bekannt gegeben.

Von den zuvor 146 Filialen bleiben nach der Restrukturierung noch deren 109 übrig. Der grösste Teil der von der Schliessung betroffenen Filialen befindet sich im Kanton Aargau. Die Credit Suisse verspricht sich aus der Intergration der NAB und der Schliessung der Filialen jährliche Einsparungen von 100 Millionen Franken. Der Restrukturierung fallen bis zu 500 Stellen zum Opfer - ein erheblicher Teil in den Filialen.

Valiant tut das Gegenteil und expandiert im Raum Zürich

Die personellen und finanziellen Folgen der Filialschliessungen der UBS dürften sich in einer ähnlichen Grössenordnung bewegen. Insgesamt sind auf dem Schweizer Finanzplatz seit 2008 gut 500 von knapp 3000 Filialen geschlossen worden. 2019 teilten sich im Durchschnitt 3500 Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz eine Bankfiliale. In Deutschland ist die Dichte mit einer Filiale pro 3200 Einwohner sogar noch etwas grösser.

Vor diesem Hintergrund erstaunt es wenig, dass auch in Deutschland ein grosses Filialsterben im Gang ist. Allerdings versprechen sich einige Banken im aktuellen Abbauklima auch Chancen. So hat die auf ländliche Regionen ausgerichtete Schweizer Bankengruppe Valiant vor noch nicht allzu langer Zeit eine Strategie zur Expansion den Grossraum Zürich angekündigt. Die Bank will ihr Filialnetz bis 2024 um 14 auf 108 Einheiten erhöhen.