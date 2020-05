Schweizer Schokoladenproduzent Barry Callebaut expandiert nach Australien

(sih) Mit einem Umsatz von 7,3 Milliarden ist der Schokoladenproduzent Barry Callebaut Weltmarktführer. Nun expandiert das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich nach Australien. Barry Callebaut übernimmt den australischen Hersteller GCK Foods, der sich bisher in Privatbesitz befand. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie Barry Callebaut am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Die Akquisition verschaffe Barry Callebaut eine direkte Präsenz und Produktionskapazitäten in Australien, um die Nachfrage im australischen und im neuseeländischen Markt decken zu können. Mit der Übernahme stärke das Unternehmen die Position im Markt für Schokoladenprodukte für Industriekunden und baue das Geschäft mit Gourmet & Spezialitäten aus.

Fabrik in Melbourne soll modernisiert und ausgebaut werden

GKC Foods beliefert als Hersteller von Schokoladen, Glasuren und Füllungen viele Schokoladenmarken in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen fertige ein breites Produktsortiment einschliesslich Bio- und veganer Schokolade für Chocolatiers und Feinkostgeschäfte, Spezialitätengeschäfte und Detailhandelsunternehmen, schreibt Barry Callebaut.

Das Unternehmen GKC Foods betreibt eine Schokoladenfabrik und ein Lager in Melbourne. Die Fabrik soll nun laut Barry Callebaut modernisiert und ausgebaut werden. Die rund 50 Mitarbeiter werden übernommen. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.