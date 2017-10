Sie wollen schwanger werden? Kein Problem, die Swisscom hilft Ihnen dabei. Was wie ein Witz klingt, ist unternehmerische Realität: Der staatlich kontrollierte Telekommunikationskonzern investiert seit Jahren im grossen Stil in Start-up-Firmen im In- und Ausland. So auch in das 2014 gegründete Jungunternehmen Ava, das ein elektronisches Armband zur Ermittlung der fruchtbaren Tage im Menstruationszyklus von Frauen produziert. Das 255 Franken teure Gadget misst Puls, Atemfrequenz, aber auch Hauttemperatur.

100 Millionen Franken hat die Swisscom im vergangenen Jahrzehnt für Start-ups ausgegeben. Das Budget beträgt mittlerweile über zehn Millionen Franken jährlich. Manchmal haben die Firmen einen direkten Bezug zum Kerngeschäft, manchmal nicht.

Das Portfolio reicht von klassischen IT- und Mobile-Produkten, E-Commerce-Plattformen bis hin zur biologischen Schädlingsbekämpfung. Die Höhe der Beteiligungen bewegt sich gemäss Swisscom meist zwischen 1 und 25 Prozent.

Nicht nur der Mobilfunkanbieter, auch die Schweizerische Post versucht ihr Glück mit Risiko-Kapital. Seit diesem Jahr hat der gelbe Riese das «Corporate Venturing» institutionalisiert, um neue Technologien und Geschäftsmodelle «vertieft kennen zu lernen». Der 100 Prozent staatliche Konzern investiert in Drohnen, Lieferroboter oder in Crowdlending-Plattformen. Jungunternehmen, die auf eine Kapitalspritze hoffen, müssen einen funktionierenden Prototyp ihres Produkts vorlegen können. Die Post bleibt als Investorin stets in der Minderheit, wie der Konzern betont. Wie üppig das jährliche Start-up-Budget ist, gibt das Unternehmen nicht bekannt. Bekannt ist, dass die Post jährlich 13 Millionen Franken – eineinhalb Promille des Umsatzes – für aussichtsreiche Geschäftsideen von Mitarbeitenden ausgibt.

Geradezu bescheiden wirken da die Start-up-Aktivitäten der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Das Unternehmen legt Wert auf die Feststellung, nur auf Projektbasis mit Start-up-Firmen zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel bei der Verbesserung der Fahrplan-App oder der Einführung der Bitcoin-Bezahlung an Billettautomaten. Immerhin zwei Mitarbeiter sind für «Startup Relations» verantwortlich, weitere 25 im Innovationsmanagement.

Werden Private verdrängt?

Bei den genannten Beispielen handelt es sich nicht um Einzelfälle, wie Eric Scheidegger, Chefökonom beim Staatssekretariat für Wirtschaft, betont: «Die bundesnahen Betriebe expandieren zunehmend in neue Geschäftsfelder.» Ein ähnliches Phänomen sei auf kantonaler Ebene zu beobachten, wo Energie- oder Verkehrsunternehmen ins Dienstleistungsgeschäft einsteigen. «Was man diesen staatlich kontrollierten Betrieben zugestehen muss: Sie sind sehr dynamisch und im Erschliessen neuer Märkte sehr erfolgreich.» Umstritten ist, ob es aus volkswirtschaftlicher Sicht Sinn macht, dass Staatsbetriebe in Branchen investieren, die auch ohne ihre Beteiligung funktionieren würden. Oder ob sie sogar private Investoren verdrängen.

Eher skeptisch ist Patrik Schellenbauer, Chefökonom und stellvertretender Direktor des liberalen Think-Tanks Avenir Suisse. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht machten Swisscom, Post und SBB zwar nichts Falsches. Aber als bundesnahe Betriebe hätten sie potenziell problematische Wettbewerbsvorteile gegenüber der Privatwirtschaft: «Staatlich kontrollierte Unternehmen können ihre Investitionen in Start-ups quersubventionieren, während die unabhängige Konkurrenz mit Vollkosten kalkulieren muss.»

Auch aus Sicht der Jungfirmen sei es ein Vorteil, einen bundesnahen Betrieb im Rücken zu haben, so Schellenbauer: Sie profitierten von der Reputation der Staatsfirmen und vielen anderen Vorteilen. Tatsächlich wirbt etwa die Swisscom mit Zugang zu Fachleuten, Vertriebskanälen und Infrastruktur um neue Start-ups. Auch die Post verspricht «erleichterten Zugang» zu ihren Kompetenzen.

«Fintech» als Risiko

Ein Risiko für den Steuerzahler ortet Schellenbauer bei Investments in digitale Finanzdienstleistungen, bekannt als «Fintech». Ein Geschäft, in dem sowohl die Post als auch die Swisscom aktiv sind. «Solche Risiken sollen die Privaten tragen, nicht die Allgemeinheit», sagt der Ökonom.

Letztlich liege es an den Gewinnzielen der öffentlichen Hand, dass die Betriebe gezwungen seien, in neue Sektoren zu investieren: Denn alte Geschäftsfelder wie das 50-Gramm-Brief-Monopol seien in der Tendenz immer weniger wert. Der Avenir-Suisse-Mann plädiert für eine Debatte über die Privatisierung staatsnaher Betriebe.

Ein Wunsch, der kurzfristig kaum in Erfüllung gehen dürfte. FDP-Ständerat und Unternehmer Ruedi Noser (ZH) hält eine Privatisierung der Bundesnahen für chancenlos: Das Parlament rede bei operativen Fragen viel zu gerne mit. Eine Entstaatlichung käme einem Machtverlust gleich. Er selber habe nichts gegen die Start-up-Investitionen: «Die Swisscom würde heute keinen Franken mehr mit dem verdienen, was sie vor zwanzig Jahren gemacht hat.» Und wenn sich die Post nicht weiterentwickelt hätte, wäre sie heute immer noch mit der Kutsche unterwegs.

Vier Jungfirmen, die Geld von einem staatlich kontrollierten Unternehmen erhalten: