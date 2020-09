Schmolz + Bickenbach: Aktionäre stimmen Umbenennung in Swiss Steel Holding zu

(sat) Wie der in Luzern beheimatete, weltweit tätige Hersteller von Spezialstahl am Montag mitteilte, stimmten 99.57 Prozent der Aktionäre der vom Verwaltungsrat beantragten Halbierung des Aktiennennwerts auf 0.15 Franken zu. Der Betrag der Nennwertreduktion wird den Reserven des Konzerns zugewiesen zur Beseitigung der Unterbilanz von Ende Juli.

Mit 97,92 Prozent haben die Aktionäre auch der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Namensänderung in Swiss Steel Holding AG zugestimmt. Ursprünglich hatte der Verwaltungsrat den leicht anderen neuen Firmennamen Swiss Steel Group vorgeschlagen.

Verwaltungsratspräsident Jens Alder freut sich in der Mitteilung über die deutlichen Ergebnisse der Aktionärsversammlung: «Nach diesem turbulenten Jahr war es Zeit für einen Wandel in vielerlei Hinsicht», lässt sich Alder zitieren. Der neue Name verkörpere die Vision und die Werte der Gruppe. Nachdem Gründerfamilie das Aktionariat verlassen habe «kommt auch diese Tradition zu einem Ende».