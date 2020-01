Rekordtiefer Umwandlungssatz: Gewerkschafter tragen «Rentenklau» mit

Ein Umwandlungssatz von rekordtiefen 4,2 Prozent: Was in der politischen Debatte als «Rentenklau» bezeichnet wird, das machen Gewerkschafts- und Arbeitgebervertreter gemeinsam möglich. Nicht in einem Gesetz, sondern in einer Vorsorgeeinrichtung, in der sie das Sagen haben.

Worum geht es? Die Senkung des Umwandlungssatzes ist ein Streitpunkt bei der Reform der zweiten Säule. Heute beträgt der Satz im BVG-Obligatorium 6,8 Prozent, das heisst: Hat jemand 100'000 Franken in der Pensionskasse, bekommt er später 6800 Franken Rente pro Jahr. Dieser hohe Umwandlungssatz ist kaum mehr finanzierbar – wegen der tiefen Zinsen und weil die Leute immer älter werden. Trotzdem kämpfen Linke und Gewerkschafter gegen eine Senkung.

Auffangeinrichtung BVG baut Leistung massiv ab

Doch wenn sie selber in der Verantwortung stehen, dann sind sie plötzlich für einen tieferen Umwandlungssatz zu haben. Ein Beispiel dafür ist die Stiftung Auffangeinrichtung BVG. Deren Stiftungsrat setzt sich aus den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden mit je fünf Vertretern zusammen.