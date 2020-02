Ralph Hamers wird neuer UBS-Chef – Sergio Ermotti tritt bereits im Herbst ab

(dpa/sat) Was sich seit längerem abgezeichnet hat, ist seit Donnerstag Gewissheit: Die UBS bekommt einen neuen Chef. Und zwar schneller, als bislang spekuliert worden war. Wie der Verwaltungsrat der Schweizer Grossbank in der Nacht auf auf Donnerstag mitteilte, wird Ralph Hamers den bisherigen CEO Sergio Ermotti auf den 1. November als Bankchef ablösen.

Hamers ist derzeit Chef der holländischen Bank ING. Schon Anfang September soll der 54-Jährige laut Mitteilung in die Konzernleitung der UBS aufgenommen werden. Dies «um einen reibungslosen Übergang in der Führung sicherzustellen», so die Mitteilung. Am Donnerstagvormittag will die Bank in Zürich über die Ernennung Hamers näher informieren.

«Der richtige CEO für die nächste Entwicklungsphase»

«Ralph Hamers ist der richtige CEO, um unsere Bank durch die nächste Phase ihrer Entwicklung zu führen», wird UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber in der Mitteilung zitiert. Er sei ein erfahrener und sehr respektierter Branchenkenner mit ausgewiesener Expertise in der digitalen Transformation. Und weiter sagt Weber: «Vor dem Hintergrund des tiefgreifenden Wandels der gesamten Branche ist Ralph Hamers die richtige Wahl, um UBS durch ihre anhaltende Transformation zu führen.»

Zuvor hatte am Mittwoch (Ortszeit) als erstes Medium die «Financial Times» über die Personalie berichtet. Dass die Zeit von Sergio Ermotti als Chef der Schweizer Grossbank UBS abläuft, war allerdings seit längerem bekannt und Thema in den Medien. UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber war der Zeitung zufolge denn auch bereits vor Monaten an Hamers herangetreten – denn schon damals sei klar gewesen, dass der Vertrag mit dem 59-jährigen Tessiner nicht verlängert werde.

Ermotti will «neues Kapitel aufschlagen»

In der Mitteilung der UBS dankt Verwaltungsratspräsident Axel Weber dem scheidenden CEO allerdings für seinen «ausserordentlichen Einsatz», den er über die vergangenen neun Jahre für die Bank geleistet habe. «Sergio hat die Transformation von UBS im Nachgang zur globalen Finanzkrise angeführt», so Weber weiter. Heute sei die Bank der weltweit führende Vermögensverwalter. «Wir sind Sergio dankbar für seine starke Führung als CEO von UBS, er hat damit die über 150-jährige Geschichte der Bank um ein weiteres erfolgreiches Kapitel ergänzt.»

Auch Sergio Ermotti kommt in der Mitteilung mit einem Statement zu Wort. Er bedankt sich bei seinen Mitarbeitern und sagt: «Nach beinahe einem Jahrzehnt als CEO ist es für mich die richtige Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.» Bis es soweit sei, werde er weiterhin die «Strategie umsetzen» und einen «reibungslosen Übergang» sicherstellen.

Ralph Adrianus Joseph Gerardus Hamer – wie der neue UBS-Chef mit vollem Namen heisst – ist laut der Schweizer Grossbank seit 1991 für die ING Group tätig und seit 2013 deren Chef.