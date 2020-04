Pionier, Lebemann, tragische Figur: Ex-UBS-Chef Marcel Ospel ist tot

Mit einem Knall trat er bei der UBS zurück, das war am 1. April 2008, als die Grossbank in ihrer existenziellen Krise steckte, und seither zeigte sich Marcel Ospel nicht mehr in der Öffentlichkeit. Der Basler war hoch gestiegen, höher wohl als jeder Banker seit Alfred Escher, und tief gefallen. Aber nach seinem Rücktritt: Keine VIP-Anlässe, keine Referate, keine Interviews mehr.

Mit einer Ausnahme. Als die UBS im Februar 2012 im Hallenstadion ihr 150-Jahr-Jubiläum feierte, war Ospel anwesend. Wie selbstverständlich sass er da, am Tisch Nummer 45, zusammen mit dem Ehepaar Silvia und Christoph Blocher. Den SVP-Nationalrat hatte Ospel auf dem Höhepunkt seiner Macht, im Jahr 2003, als Bundesrat empfohlen - danach sah sich Ospel, zu Recht oder zu Unrecht, als heimlicher Königsmacher.

Rauchen als subversiver Akt in einem feindlichen Umfeld

An jenem Abend im Hallenstadion stieg am Tisch Nummer 45 immer mal wieder ein Räuchlein auf. Für einen wie Ospel gilt ein Rauchverbot eben nicht. Während Interviews, die er bis zu seinem Fall im Duktus eines Staatspräsidenten gab, war es Fotografen untersagt, ihn während des Rauchens zu fotografieren.

Legendär waren seine Interviews am WEF. Jedes Jahr gab er dort, ohne Krawatte und mit gelbem Pullover, einer grossen Zeitung ein ausführliches Interview, in dem er den Zustand des Finanzplatzes, der Schweiz und der Welt beschrieb und dem Bundesrat Ratschläge erteilte. Sein Wort hatte in den 1990er und zu Beginn der 2000er-Jahre mehr Gewicht als dasjenige jedes anderen Wirtschaftsführers. Das änderte sich auch 2001 nicht, als Ospel beim Swissair-Grounding zum Buhmann der Nation wurde (zu Unrecht, wie sich später zeigte).

Swissair-Grounding machte ihn zum Buhmann der Nation

Vielleicht sah Ospel das Rauchen an diesem Abend im Hallenstadion als subversiven Akt. Jedenfalls sagte er zum Schreibenden: «Es kostete mich einige Überwindung, an diese Jubiläumsfeier zu kommen.» Das Umfeld hier war ihm eher feindlich gesinnt, abgesehen von seinem Sitznachbarn. Die neuen UBS-Machthaber - Sergio Ermotti regierte nun als CEO, auch der inzwischen ebenfalls abgetretene (aber ehrenvoll) Oswald Grübel war da - hatten nie einen Hehl daraus gemacht, dass mit der Ära Ospel abgeschlossen werden müsse, mit dieser Kultur des unbändigen Wachstumsstrebens, das in ihren Augen die UBS in der Subprime-Krise ins Verderben gestürzt hatte.

«Neuanfang», «Bescheidenheit», «weniger Risiko» lauteten die Parolen, und sie waren mehr oder weniger direkt gegen Ospel gerichtet. Dass die Hauptansprache im Hallenstadion von Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf gehalten wurde, auch sie eine Ospel-Kritikerin, dürfte ihn erst recht nicht vom Rauchen abgehalten haben.

Aus einfachen Verhältnissen nach ganz oben

Auf dem Zenit seiner Macht hatte Ospel bis zu 25 Millionen Franken pro Jahr kassiert. Das ist etwa doppelt so viel, wie die Grossbank-Chefs heute bekommen. Ospel brachte es als erster angestellter Manager in die «Bilanz»-Liste der 300 reichsten Schweizer; bis dahin schaffte man es nur als Unternehmer oder Erbe in diesen erlauchten Kreis.

Ospel aber war weder das eine noch das andere. Er war ein Aufsteiger. Aufgewachsen in Kleinbasel in einfachen Verhältnissen, absolvierte er das KV, danach die HWV. Einen Uni-Abschluss konnte er, anders als sonst auf den Teppichetagen der Grossbanken üblich, nicht vorweisen. Seine Welt war die Praxis, er war ein Macher, kein filigraner Bedenkenträger wie der letzte CEO unter Präsident Ospel, Peter Wuffli.