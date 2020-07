Pendler können mit neuem Abo auch E-Bike, Trottinett und Taxi fahren: Verkehrsbetriebe und SBB suchen Freiwillige für Test

Die Fahrt vom Bahnhof nach Hause ist oft mühsam: Der Bus oder das Tram ist voll oder im dümmsten Fall gerade vor der Nase weggefahren. Da bietet sich ein E-Bike oder ein E-Scooter an - doch bisher brauchte es für deren Nutzung eine separate App. Zudem gibt es viele verschiedene Firmen, die alle ihre eigenen Angebote am Start haben. Nun soll alles einfacher werden. Dazu lancieren die städtischen Verkehrsbetriebe von Zürich, Bern und Basel sowie die SBB das Projekt «yumuv».

Mit einem neuen Abo lassen sich sowohl Bahn, Bus und Tram als auch E-Bikes und E-Trottinette nutzen. Bald sollen auch Taxis, Carsharing-Angebote wie Mobility und Bike-Sharing-Angebote integriert werden. Für einen Test in Zürich suchen die dortigen Verkehrsbetriebe nun 200 Freiwillige. Sie können ab diesem Sommer die dazugehörige App nutzen. Mitmachen können nur Personen, die bereits ein in der Stadt Zürich gültiges Abo oder ein GA besitzen. Kostenlos ist der Test zudem nicht: 19 Franken pro Monat kostet das Abo, das die Nutzung von E-Bikes und E-Trottinetts der Marken Bond, Tier und Voi während 60 Minuten erlaubt.

Nach Zürich folgen Bern und Basel

Die Testkunden müssen Umfragen zu ihrem Mobilitätsverhalten und ihrer Lebenssituation ausfüllen und willigen ein, während mindestens drei Monaten ihre Bewegungen aufzuzeichnen. Die Daten werden von der ETH Zürich ausgewertet. So wollen die Forscher herausfinden, was den Nutzern bei einem solchen Angebot wichtig ist und wie es attraktiv gestaltet werden kann. Als Dankeschön erhalten die Testkunden einen 90-Franken-Gutschein von Coop, Migros oder Galaxus.

Der erste Test beginnt bald in Zürich, im Herbst sollen Bern und Basel folgen. «Ziel des Projekts ist es, ein kundenorientiertes Angebot zu schaffen, das auch wirtschaftlich rentiert», sagt Sebastian Fennes von yumuv. Weitere Anbieter etwa aus den Bereichen Carsharing und Taxi sollen zu einem späteren Zeitpunkt integriert werden. Zu teuer sei das Abo nicht: «Wir operieren aus unserer Sicht zu konkurrenzfähigen Preisen», so Fennes. Im Verlauf des vorerst auf 12 Monate limitierten Forschungsprojekts würden aber auch weitere Angebote zu anderen Preisen getestet.

Neue Plattform ab Mitte August

Yumuv ist nur eines von vielen Projekten der Schweizer ÖV-Branche im Bereich «Mobility as a Service». Darunter wird die Idee verstanden, dass sich Pendler in Zukunft nicht mehr für ein bestimmtes Verkehrsmittel wie ÖV, Velo oder Auto entscheiden, sondern diese flexibel kombinieren wollen und ihre Nutzung dementsprechend auch in einer einzigen App angeboten werden sollen. Mit yumuv wird vor allem analysiert, wie ein Abo preislich ausgestaltet sein sollte. Andere Projekte fokussieren auf eine App, die möglichst viele Verkehrsmittel integriert, deren Nutzung aber einzeln abgerechnet wird.

Ein Beispiel dafür ist die App SmartWay der SBB, die von der Luzerner Axon Vibe programmiert wurde. Über diese lassen sich E-Trottinette und E-Bikes direkt buchen, zudem wird die Verfügbarkeit von Mobility-Autos und Velos von Publibike angezeigt. Auch bei SmartWay handelt es sich um einen Test.

Aus der Testphase hinaus sind hingegen die Verkehrsbetriebe Zürich. Mitte August geht deren Mobilitätsplattform in Betrieb. Die Nutzung des ÖV, aber auch von Bikesharing, Taxis und Car-Sharing-Angeboten soll dann in der ganzen Urbanregion Zürich mit einer einzigen neuen App möglich sein. Die Entwicklung der Plattform kostete knapp 1,6 Millionen Franken, der Auftrag ging an die deutsche Firma Hacon.