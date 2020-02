Olivenöl: Häufig ist in der Flasche nicht drin, was drauf steht

Es gehört in die Salatsauce, in einen selbst gemachten Pizzateig und in die Pfanne, um das Fleisch anzubraten: Olivenöl ist in der Küche unverzichtbar. 1,8 Liter werden in der Schweiz pro Kopf und Jahr konsumiert.

Wer beim Detailhändler neues Olivenöl kaufen will, der hat die Qual der Wahl. In den Filialen stehen den Konsumenten im Schweizer Detailhandel je nach Händler zwischen 10 und 65 Olivenölen zur Auswahl. Dabei sind so gut wie alle im Schweizer Handel befindlichen Olivenöle mit «extra vergine» oder «nativ extra» beschriftet, der höchsten Qualitätskategorie, welche die EU und die Schweiz für Olivenöl vorgeben. Die Preisspanne ist riesig: Sie reicht von vier bis 120 Franken pro Liter.

Das am meisten gefälschte Lebensmittel

Die riesigen Unterschiede beim Preis macht Olivenöl anfällig auf Fälschungen. «Olivenöl gilt heute als eines der am meisten gefälschten Lebensmittel der Welt – auch in der Schweiz», sagt Silvan Brun. Und das, obwohl gesetzlich festgelegt ist, wie «extra vergine» hergestellt werden muss. Oft werde Olivenöl der obersten Qualitätsstufe jedoch mit Öl von geringerer Qualität vermischt, oder sogar mit Ölen verfälscht, die aus billigen Früchten oder Samen hergestellt werden. Damit werden Gewinne gesteigert oder Verluste ausgeglichen. Brun handelt selbst mit Olivenöl und ist ein international anerkannter Olivenölverkoster.

Dass ein Grossteil der verkauften Öle nicht den gesetzlichen Standards entspricht, ist für Brun ein Ärgernis. Er sagt: