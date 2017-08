Auslandsreisen sind für Schweizer nun tatsächlich nicht mehr so billig. Doch das Ausland bleibt doch nach wie vor viel günstiger als die Schweiz. Einverstanden?

Nein, das stimmt so pauschal nicht. Seit Anfang Jahr hat sich das Ausland durch den stärkeren Euro allein um 10 Prozent verteuert. Kommt hinzu, dass die umliegenden Länder in den letzten Jahren grosse Preissteigerungen erlebt haben. Das allgemeine Preisniveau ging hoch, die Löhne sind zum Teil kräftig angestiegen. In Österreich wurden zudem die Mehrwertsteuern erhöht. In den grenznahen Räumen – wo sich unsere direkten Mitbewerber befinden – gingen die Preise zum Teil deutlich rauf.

Glauben Sie, dass Schweizer nun wieder vermehrt Ferien im eigenen Land machen und auch wieder vermehrt Touristen aus dem Ausland kommen?

Das hoffe ich. Wir müssen uns wirklich nicht mehr verstecken. Der Schweizer Tourismus ist wieder sehr wettbewerbsfähig. Es ist sogar so, dass man in der Schweiz günstigere Angebote buchen kann als im nahen Ausland. Es lohnt sich wieder, die Preise genau unter die Lupe zu nehmen.

In welchen Segmenten? Vom Luxuspalast bis zur Jugendherberge?

Das ist querbeet so. Wenn ich Äpfel mit Äpfeln vergleiche, dann sind wir preislich absolut wettbewerbsfähig. Bei den 4-Sterne-, 4-Sterne-Superior- sowie den 3-Sterne-Hotels liegen wir preislich zum Teil sogar unter den direkten Mitbewerbern.