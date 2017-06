Mehr Nachforschungen

Weil das Parlament im März 2013 beschlossen hatte, dass langfristig nachrichtenlose Vermögen liquidiert und die Erlöse an die Bundeskasse abgeliefert werden müssen, werden die Namen der Kontoinhaber seit Dezember 2015 nach 60 Jahren ohne Nachricht auf der Website der Ombudsstelle veröffentlicht. Als Folge davon hat die Zahl der Nachforschungen im vergangenen Jahr sprunghaft zugenommen, wie Ombudsmann Marco Franchetti gestern an der Jahresmedienkonferenz in Zürich erklärte.

714 Fragebogen seien im Berichtsjahr ausgefüllt retourniert worden – ein Drittel mehr als im Jahr davor. 687 Fragebogen seien nach erfolgter Prüfung als ausreichend legitimiert taxiert worden. In 62 Fällen habe eine tatsächliche Übereinstimmung stattgefunden. Den Berechtigten konnten Werte in der Höhe von 12,7 Millionen Franken ausbezahlt und sieben Schrankfächer zugänglich gemacht werden. «Dies zeigt einmal mehr eindrücklich, dass das System einwandfrei funktioniert», stellte Franchetti fest.

Standardmässige Absage

Doch Nico Planzer machte eine andere Erfahrung. Nach einer ersten positiven, telefonischen Beurteilung seines Falles durch die Ombudsstelle schickte er die nach der langen Zeit noch erhalten gebliebenen Dokumente an die Bank, welche die Verwandtschaft seiner Grossmutter mit Alfons und Johann eindeutig belegen konnten: ein Familienbüchlein, einen Auszug der Wohnsitzgemeinde im Kanton St. Gallen mit wichtigen Informationen zur Familie und die Kontovollmacht der Grossmutter. Bald darauf kam ein Brief der Bank: «Nach Prüfung der von Ihnen erfassten Angaben sowie der von Ihnen eingereichten Unterlagen, müsssen wir Ihnen leider mitteilen, dass mit diesen Informationen kein Zusammenhang zu der publizierten Person hergestellt werden kann.» Ein Standardbrief mit einer standardmässigen Absage.

«Inakzeptabel», fand Nico Planzer und liess nicht locker. Einige Woche später kam er zum Erfolg – aber nur, weil es in seinem Fall um ein paar wenige tausend Franken ging. Die Bank benötige im Erbfall «grundsätzlich den Toten- und Erbschein des Kontoinhabers sowie die entsprechenden Unterlagen von sämtlichen nachverstorbenen Erben, jeweils im Original oder als beglaubigte Kopie».

Als die Nachkommen der Holocaust-Opfer Anspruch auf die in der Schweiz vermuteten Vermögenswerte ihrer Vorfahren geltend machen wollten, wurden sie von den Banken während vieler Jahre mit ähnlichen Forderungen ausgebremst. In Anlehnung an jene trüben Erfahrungen glaubt Nico Planzer, dass das System bei weitem nicht so gut funktioniert, wie der Ombudsmann glauben machen möchte. Deshalb will der Jung-Politiker (Jungpräsident BDP Schweiz) seine Partei motivieren, im nationalen Parlament einen Vorstoss zur Vereinfachung des Prozederes vorzunehmen.

Franchetti und seinem Team geht die Arbeit auch so nicht aus. Über 2000 Fälle musste er 2016 bearbeiten. Meistens ging es um Gebühren. In Zeiten von Negativzinsen und sinkenden Gewinnmargen sind die Banken hier offenbar besonders kreativ geworden.

* Namen geändert