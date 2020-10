Neuer Präsident von Economiesuisse Christoph Mäder: «Der Titel der Initiative ist eine Mogelpackung»

Ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich in meiner Denkweise nie bloss den Grossunternehmen verhaftet war und bin, obwohl sich mein berufliches Leben zu einem wesentlichen Teil dort abspielte. Das hat einerseits mit meiner Herkunft zu tun und andererseits mit meinem Bekannten- und Freundeskreis, von denen viele bei KMUs arbeiten.

Selbstverständlich schmerzt ein Austritt immer. Mindestens zwei dieser Austritte wurden durch Stellungnahmen unsererseits veranlasst, mit denen die angesprochenen Verbände nicht zufrieden waren. So störten sich Auto Schweiz und Avenergy an unserer Forderung, Brennstoff und Treibstoff gleich zu behandeln. Dieser Entscheid ist jedoch innerhalb des Verbands demokratisch zustande gekommen. Gleichzeitig muss ich auch betonen, dass solche Fluktuationen normal sind. Wir sind auch jederzeit bereit, den Dialog mit diesen Verbänden zu suchen. Das Geschirr ist keinesfalls zerschlagen.

Die Haltung der Economiesuisse ist nach diesem Volksentscheid unverändert: Wir sind absolut an der Weiterverfolgung des Bilateralen Weges interessiert. Allerdings muss der Bundesrat Klärungen herbeiführen. allen voran zu den flankierenden Massnahmen, zu den staatlichen Beihilfen und zur Unionsbürgerrichtlinie. Ohne eine zufriedenstellende Klärung ist ein Rahmenabkommen innenpolitisch kaum tragbar. Der Bundesrat ist am Zug, wobei die grosse Unbekannte der Verhandlungspartner, die EU, ist.

Dieses Wochenende wurde die Begrenzungsinitiative mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt. Nun rückt nun das Rahmenabkommen wieder in den Fokus. Was erwarten Sie sich von diesen Nachverhandlungen?

Begrifflichkeiten waren auch bei der Begrenzungsinitiative ein Thema. Ist das gewählte Framing der Initianten mit ein Grund, weshalb Sie diese Initiative als zu extrem einschätzen?

Auf jeden Fall, der Titel der Initiative ist eine Mogelpackung.

Aber ist sie das wirklich?

99,9% der Schweizer Unternehmen verhalten sich fair, legal und sauber. Die Initiative stellt nun aber alle Unternehmen unter Generalverdacht und will eine Umkehr der Beweislast herbeiführen: Unternehmen müssten fortan ihre Unschuld beweisen. Das stellt das Prinzip der Haftung in nie dagewesener Weise auf den Kopf und ist auch im internationalen Vergleich einmalig. Dagegen wehren wir uns vehement.

Die Befürworter würden die Zahl von 99,9% als deutlich zu hochgegriffen bezeichnen.

Die Befürworter bringen immer wieder bloss eine Handvoll der selben Namen ins Spiel. Damit wollen sie gleich die ganze Wirtschaft unter Generalverdacht stellen. Dabei müssten sie dieses angebliche Fehlverhalten erst noch beweisen. Gemäss den Befürwortern verletzen Schweizer Konzerne immer wieder Menschenrechte und Umweltstandards. Ich würde gerne die Daten sehen, welche diese Behauptung rechtfertigen. Zu den hunderttausenden Unternehmen, die sich fehlerlos verhalten, sagen sie nichts. Aber wir stimmen nicht über einzelne Firmen ab, sondern über eine Initiative, die alle betrifft.

Gleichzeitig gibt es relativ gut dokumentierte Fälle über das Fehlverhalten von Unternehmen. Diese sind auch Mitglied bei Ihnen im Verband.

Es gibt immer wieder Fehlverhalten, egal in welchem Rechtsbereich. Und die gehören sanktioniert. Das Fehlverhalten von einzelnen Firmen darf aber nicht zum allgemeinen Massstab erhoben werden. Deswegen unverhältnismässige Haftungs- und Beweisregeln einzuführen, ist nicht zielführend.

Die Initianten erklären, sie wollen Fehlverhalten hier in der Schweiz sanktionieren, weil Unternehmen in jenen Ländern nicht zu Rechenschaft gezogen werden können.

Dieses Argument ist äussert fragwürdig. Ich war jahrelang für mehrere Unternehmen in der Welt unterwegs. Es stimmt einfach nicht, dass es in den betroffenen Ländern zu keinerlei Sanktionen kommt. Das hat auch mit einer gewissen Überheblichkeit zu tun, wenn wir als Schweizer für uns in Anspruch nehmen, dass keine andere Rechtsordnung auf der Welt für Korrekturen sorgen kann. Die Unternehmen sind stets den lokalen Gesetzen und anerkannten Standards unterworfen. Es gibt dabei gewisse Unterschiede, aber es ist einfach falsch zu behaupten, dass das Sanktionssystem aller anderen Ländern per se defizitär sind.

Sie unterstützen den indirekten Gegenvorschlag. Wie beurteilen Sie dessen Erfolgschancen?

Der Gegenvorschlag hat zwei Vorteile: er ist international kompatibel und könnte sofort in Kraft treten. Die UVI müsste in ausführlichen langwierigen Diskussionen umgesetzt werden, der Initiativtext lässt verschiedenste wichtige Fragen der Umsetzung offen. Der Gegenvorschlag ist griffig und macht die Schweiz auf einen Schlag zur Vorreiterin in Sachen Unternehmensverantwortung. Unternehmen legen Wert auf ethisches Verhalten. Und zwar nicht nur aus Reputationsgründen, sondern auch wegen ihren Aktionären, ihren Kunden, ihren Lieferanten und ihren Mitarbeitern, die dies einfordern.