Negativzinsen: Wer ist schuld daran?

Dem Megatrend der demografischen Alterung fehlte immer etwas vom Glamour, der technologischen Trends anhaftet. Digitalisierung etwa klingt nach Disruption, Revolution und neuer Welt. Die Alterung wirkt hingegen langsam und vorhersehbar. Sie klingt langweilig und wird gern unterschätzt. Es gibt Technologie-Evangelisten, aber keine Demografie-Prediger.

Doch zeigt die demografische Alterung mittlerweile ihre Macht. Am Montag warnte Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands, in dieser Zeitung vor einem «unabwendbaren Zerfall der beruflichen Vorsorge». Im gleichen Interview erinnert Vogt an eine weitere Folge der Alterung: den drohenden Mangel an Fachkräften. Laut Vogt werden der Schweiz in zehn Jahren ungefähr 700'000 Arbeitskräfte fehlen.

Die globale Alterung führt zu einer Sparschwemme

Zerfall der beruflichen Vorsorge und zu wenig Arbeitskräfte, um den aktuellen Wohlstand aufrechtzuerhalten – das dürfte an sich genügen um die Demografie ernst zu nehmen. Doch solche Szenarien geben den Einfluss der Demografie noch lange nicht angemessen wieder. So wirkt die Alterung beispielsweise auf die Finanzmärkte. Laut einer Analyse des emeritierten Basler Wirtschaftsprofessors Peter Kugler ist die Alterung der wichtigste Grund dafür, dass die Zinsen heute derart tief sind.

Negativzinsen verunsichern und verärgern weite Teile der Bevölkerung. Sie gelten einigen Ökonomen als Enteignung oder als Verstoss gegen die wirtschaftliche Logik. Sie müssen regelmässig verteidigt werden von der Nationalbank. Ihr Präsidenten Thomas Jordan muss gar beteuern, man habe den Negativzins ja nicht eingeführt, um den Leuten zu schaden.

Für eben diese Negativzinsen ist laut Kugler die oft unterschätzte Alterung die wichtigste Erklärung. Die Kausalkette von demografischer Alterung zu negativen Zinsen verläuft über die Ersparnisse.

In der Bevölkerung, und zwar weltweit, ist der Anteil jener Altersgruppe gestiegen, die tendenziell am meisten spart. Das sind die Menschen im Alter von 40 bis 64 Jahren. Mit ihrem Bedeutungsgewinn ist global das Angebot an Ersparnissen gestiegen. US-Ökonomen sprechen gar von einer Schwemme. Kugler: «Dieses Überangebot an Ersparnissen hat den Realzins stark gesenkt.»