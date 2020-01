Nach Honorar-Affäre: Patrick Stach entschuldigt sich und tritt aus dem St. Galler Universitätsrat zurück

Sieben Minuten. Solange dauerte die Pressekonferenz von Patrick Stach, Anwalt und HSG-Universitätsrat, im St.Galler Hotel Walhalla am Montagmorgen. Stach verlas eine persönliche Erklärung, in der er seinen sofortigen Rücktritt als Universitätsrat ankündigte. Diese Information hatte eigentlich einer Sperrfristhatte als Vertreter einer Erbin in einem Erbstreit ein Erfolgshonorar von 20 Prozent des Erbschaftsbetrags (1,9 Millionen Franken), mindestens aber 100'000 Franken, vereinbart. Eine solche Abmachung sei gemäss Gesetz unzulässig, stellte das Bundesgericht fest. Ende November wies das höchste Schweizer Gericht eine Beschwerde des Anwalts ab.

Nachdem diese Zeitung den Fall vor Wochenfrist publik gemacht hatte, wurden im St.Galler Kantonsrat Rücktrittsforderungen laut: Stach sei als Universitätsrat nicht mehr tragbar, hiess es inbesondere aus den Fraktionen der SP und Grünen. Aber auch die bürgerlichen Fraktionen kritisierten Stach, der vor seiner Wahl in den Rat von der SVP portiert worden war.

Der Rechtsanwalt entschuldigt sich

Er habe eine Fahrlässigkeit begangen, die er sehr bedaure, teilt Stach am Montag in einer persönlichen Erklärung und an einer Medienkonferenz mit. Er entschuldige sich für die deshalb entstandene Situation, die verschiedene Personen und Institutionen betroffen und belastet habe.