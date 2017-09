Postfinance hat mit der Umsetzung eines umfangreichen Spar- und Umbauprogramms begonnen. So will die Bank der Post in den nächsten Monaten die Zahl der Kontaktzentren und Büroflächen reduzieren. Aufgehoben wird das Zentrum in Münchenstein, zugunsten von jenem in Zofingen, das aufstockt. Teil des Sparprogramms ist auch ein Stellenabbau.