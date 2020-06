Millionen-Spritze blockiert: Die Swiss muss auf die erste Tranche ihrer Bankkredite länger warten

Die Erleichterung in Kloten war gross. Anfang Mai folgte das Parlament den Empfehlungen des Bundesrates und gab so grünes Licht für die Bundesgarantien, mit denen die Lufthansa-Töchter Swiss und Edelweiss Bankkredite in der Höhe von 1,5 Milliarden Franken erhalten sollen. 1,3 Milliarden Franken davon werden durch die Schweiz gedeckt.

Swiss-Chef Thomas Klühr drückte in der Folge der Schweiz seine Dankbarkeit aus und betonte, wie erleichtert er sei. «Das gibt uns Sauerstoff, um über die nächsten Wochen zu kommen», sagte er im Rahmen eines Telefongesprächs mit knapp 30 Journalisten. Die Verhandlungen mit den Banken seien im Endstadium und er rechne mit einer ersten Auszahlung in der Höhe von 300 Millionen Franken Ende Mai, Anfang Juni.

Doch wie Recherchen dieser Zeitung ergeben haben, ist das Geld noch nicht geflossen - und wird es vorläufig auch nicht. Denn der Bund will abwarten, was in Deutschland passiert. Dort haben sich Gespräche zwischen der Swiss-Mutter Lufthansa und der deutschen Regierung über ein Hilfspaket in die Länge gezogen. Erst vor wenigen Tagen kam es zu einer Einigung. Doch diese muss an einer Generalversammlung von den Lufthansa-Aktionären am 25. Juni noch abgesegnet werden.