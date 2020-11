Luxusgüter sind weniger gefragt: Richemont mit deutlichen Einbussen

(mg) Um einen Viertel ging der Umsatz des Luxusgüterkonzerns Richemont von April bis September zurück. Das teilte der Konzern am Freitag mit. In diesen sechs Monaten hat das Westschweizer Unternehmen 5,5 Milliarden Euro umgesetzt, in der Vorjahresperiode waren es noch 7,4 Milliarden gewesen. Zurück ging dementsprechend auch der Gewinn. Dieser sank gar um 82 Prozent von 869 Millionen Euro auf 159 Millionen.

Ausser in China habe das Unternehmen, zu dem viele bekannte Uhrenmarken gehören, in allen Regionen der Welt grosse Umsatzeinbussen hinnehmen müssen. In China seien die Verkäufe gar um beinahe 80 Prozent gestiegen, wie das Unternehmen mitteilt.