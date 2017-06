Andererseits könnte Loeb davon profitieren, dass die Nahrungsmittelbranche generell in Bewegung geraten ist. Vor Kurzem hat eine geplante Übernahme von Unilever durch Kraft Heinz Co. weltweit für Aufregung gesorgt. Sie scheiterte allerdings. Unilever hat jedoch in der Folge ein grosses Sparprogramm angekündigt. Das gleiche hat auch der französische Konzern Danone getan. Nestlé hat sich bei der geplanten Übernahme von Unilever ausdrücklich distanziert. «Wir glauben nicht an ein solches Modell», erklärte damals CEO Schneider.

Trotzdem sieht Loeb offenbar bei Nestlé ebenfalls grosses Potenzial, die Rendite zu verbessern. Das Unternehmen sei «im letzten Jahrzehnt zurückgeblieben», heisst es in einer Mitteilung von Third Point, und das Unternehmen «verharre in alten Denkmustern». Loebs Forderung, Nestlé solle endlich seine Anteile an L’Oreal verkaufen, sind allerdings ebenfalls nicht gerade taufrisch. Shareholder-Aktivisten plärren diese Leier seit Jahrzehnten.