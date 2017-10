Dieser Stadt-Land-Graben zeigt sich deutlich, wenn man die Entwicklung in grösseren Gemeinden anschaut. Mit den grössten Rückgängen musste in den letzten vier Jahren Arosa im Kanton Graubünden kämpfen, die grösste Zunahme hingegen hatte Opfikon im Kanton Zürich (siehe Tabelle). Immerhin können sich die Bergregionen damit trösten, dass die Logiernächte allein längst kein vollständiges Bild ergeben. In Arosa etwa ist der Rückgang dadurch stark überzeichnet, dass ein wichtiges Hotel vorübergehend ausfiel. Das «Posthotel» brannte ab und wird erst ab Frühjahr 2018 neu erbaut.

Chinesen zahlen tiefe Preise

Und überall in den Bergregionen wird an allen Schrauben gedreht, um wieder mehr Touristen anzulocken. In Arosa etwa verspricht sich Kurdirektor Pascal Jenny viel von einem neuen Bärenland, einem Heim für misshandelte Braunbären. «Wir erwarten im nächsten Sommer bei den einzelnen Hotels eine deutliche Zunahme der Logiernächte.»

Umgekehrt machen Opfikoner Hoteliers die unschöne Erfahrung, dass mit Logiernächten allein noch kein Gewinn gemacht ist. Hansruedi Bauer, Stadtschreiber von Opfikon, sagt: «Ich höre von Hoteliers, dass gerade chinesische Gruppen extrem niedrige Preise zahlen.» Es komme vor, dass Hotels damit nicht einmal die laufenden Kosten voll tragen könnten. «Das wird in Kauf genommen, um die Auslastung hochzuhalten.»