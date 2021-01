Kahlschlag bei der UBS: Diese 44 Filialen werden geschlossen

(dpo) Insgesamt sollen 44 der 239 Niederlassungen hierzulande verschwinden und zwar in den ersten drei Monaten von 2021, wie die UBS am Dienstag mitteilte. Dabei sollen vor allem Kleinst- und Kleinfilialen geschlossen werden. Zuerst über die Sparmassnahme berichtet hatten am Montag die Onlineportale von CH Media und am Dienstag die «NZZ».

Zu Entlassungen soll es laut Angaben der Grossbank nicht kommen. Für die betroffenen Mitarbeiter würden Lösungen gesucht. Auf Anfrage von CH Media teilte die UBS mit, dass schweizweit folgende 44 Filialen geschlossen werden: