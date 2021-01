Intelligentere Autos, tiefere Prämien? So einfach ist die Rechnung nicht

Der Verband spricht von einem «geringen Einfluss auf das Schadengeschehen» – und nennt zudem einen wesentlichen Punkt, der wiederum zu höheren Kosten führen könnte. Reparaturen bei Autos mit intelligenten Systemen sind nämlich teurer als solche an herkömmlichen Autos. Grund ist, dass die verbaute Technik teuer ist. Ein Assistenzsystem verteuere zum Beispiel den Austausch einer Windschutzscheibe um rund 30 Prozent, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft.

In Deutschland hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft bereits vor drei Jahren untersucht, wie sich Assistenzsysteme auf die Unfallzahlen und damit auf die Versicherungen auswirken. Dieser Prognose zufolge werden die Entschädigungsleistungen der Autoversicherer bis 2035 im Vergleich zu 2015 durch die neuen Systeme um 7 bis maximal 15 Prozent sinken.

Bei Versicherungen bestimmt das Risiko die Höhe der Prämie. Ist die Gefahr hoch, bezahlt man mehr für die Versicherung, und umgekehrt. Eine der Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Verbreitung intelligenter Autos deshalb stellt, ist, ob die Versicherungsprämien in naher Zukunft tiefer ausfallen werden.

Spurwechselassistent, Notbremsassistent, Ausweichassistent, Parkassistent: Moderne Autos sind heute schon weitgehend Computer auf Rädern. Der Anteil solcher Fahrzeuge am Gesamtabsatz wird in den nächsten Jahren stark ansteigen, darüber sind sich Experten einig.

Nach Einschätzung des irischen Autozulieferers Aptiv werden Privatleute voraussichtlich bereits 2030 Autos kaufen können, die weitgehend autonom unterwegs sind. Der Zulieferer geht davon aus, dass es in den kommenden Jahren eine schrittweise Ausweitung der Assistenzfunktionen auf immer mehr Fahrsituationen geben wird.

Andere Versicherer sehen es ähnlich: Tendenziell könnte es zu sinkenden Prämien kommen, falls sich diese Systeme durchsetzen, doch steigen gleichzeitig die Reparaturkosten. Zum Teil wird der positive Effekt der Assistenzsysteme aber auch hinterfragt. So heisst es bei der Baloise:

Bei AXA Schweiz heisst es, ausschlaggebend für die Prämienhöhe seien die eigenen Schadenstatistiken. «Massgebend sind dabei das Fahrverhalten des Fahrzeuglenkers und die Assistenzsysteme und davon insbesondere solche, welche aktiv ins Fahrverhalten eingreifen, wie etwa der elektronische Bremsassistent», so die Sprecherin.

Die Schweizer Autoversicherer beobachten die Entwicklung genau. Bei Zurich Schweiz hält man fest, dass die Prämien bei der Motorfahrzeugversicherung in den vergangenen Jahren generell etwas gesunken seien. Grund dafür sei der zunehmende Preisdruck in einem gesättigten Markt. Bei der Schadenentwicklung sehe man aktuell noch keine Verbesserungen aufgrund von neuen Antrieben und Technologien.

Der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer bestätigt, dass die Entwicklung der Autoversicherungsprämien von diesen beiden Effekten beeinflusst sein wird. Er hinterfragt allerdings gängige Modelle der Autoversicherer. Bei einem Unfall sei es ja so, dass die Autoversicherung nur den Blechschaden übernehme, nicht aber die Heilungskosten bei Verletzungen. Diese gehen zu Lasten der Krankenkasse.

Bei der Helvetia hält man eine Reduktion der Anzahl Unfälle in Folge modernerer Technik als «denkbar». Eine Prognose über die Höhe der Versicherungsprämien sei zum aktuellen Zeitpunkt schwierig, da handfeste Fakten dazu noch fehlen. Die Entwicklung der beiden Faktoren – Unfallzahlen und Reparaturkosten – werde die zukünftige Prämienhöhe «massgebend beeinflussen», so ein Helvetia-Sprecher.

Von daher seien die durch Assistenzsysteme eingesparten Kosten in Wahrheit deutlich höher als das, was Autoversicherer in ihrem Prämienmodell errechnen, glaubt Dudenhöffer. Würden alle Kosten beim Unfallgeschehen angelastet, wären nach Auffassung von Dudenhöffer «sicher viel mehr Prämienerleichterungen bei Autoversicherungen möglich». Dies wiederum würde die Verbreitung von Assistenzsystemen deutlich beschleunigen. Und dass Assistenzsysteme eine gute Sache sind, daran hat Dudenhöffer keinen Zweifel: