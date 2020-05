«In erster Linie investiert man in Persönlichkeiten der Gründer»: Innovationszentrum Startfeld bot Nährboden für bereits 650 Arbeitsplätze rund um den Säntis – SGKB erhöht nun Stiftungskapital

Gewöhnlich wimmelt es im Erdgeschoss des Innovationszentrums Startfeld von Tüftlern und Jungunternehmern. Die offenen Räume bieten Platz zum Austausch und für Kreativität. Rund 170 Leute arbeiten hier bei den 30 eingemieteten Start-ups. Zurzeit ist es aber recht ruhig hier. Cornelia Gut, Geschäftsführerin des Vereins Startfeld, sagt:

Corona schüttelt auch die Start-ups durch.

«Die Umsetzung der Ideen dauert so schon meist länger und kostet auch mehr als geplant.» Nun stocken Lieferungen, platzen Termine mit Kunden, Investoren und Geschäftspartnern. Doch das Startfeld passt sich an. Der Event «Startfeld Innovationsforum», wo sich KMU jeweils neue Ideen holen, wird zu einer Serie von Videokonferenzen. Mit guter Resonanz, sagt Gut. Und hinter den Kulissen wird die Zukunft vorangetrieben. Die St. Galler Kantonalbank (SGKB) stockt das Kapital der Stiftung Startfeld auf, um noch einmal fünf Millionen Franken. Risikokapital gut investiert Das ist auch nötig. Zum Verein Startfeld, der 2010 gegründet wurde, kam 2011 die Stiftung hinzu. «Wir wollten gewissen Start-ups in der Frühphase eine Anfangsfinanzierung mit bis zu 300'000 Franken anbieten können», sagt Gut. 20 Start-ups haben schon davon profitiert. Drei weitere kommen demnächst hinzu.

Das ursprüngliche Stiftungskapital ist also zwar nicht weg, aber in Form von Beteiligungen und Darlehen grösstenteils besetzt: 4,4 Millionen Franken sind als Darlehen oder Eigenkapital in Start-ups investiert. Dass man das Kapital eines Tages aufstocken muss, wurde bald klar, sagt Albert Koller, der als Leiter des Privat- und Firmenkunden bislang die Bank im Stiftungsrat vertrat. «Wir fragten grössere Unternehmen der Region an, ob sie bei einem solchen Schritt helfen würden», sagt Koller. Trotz Interesses winkten sie aber ab. «Für sie lohnt sich die Investition in die eigene Forschung mehr. Aber als Kantonalbank tragen wir eine volkswirtschaftliche Verantwortung.»

Drei Förderstufen (ken) Die Anschubfinanzierung ist nur die höchste Stufe im Förderprozess für Start-ups im Startfeld. Gründungsinteressierte erhalten eine kostenlose Erstberatung. In zehn Jahren haben die Experten des Innovationszentrums bereits über 1200 solcher Gespräche geführt, 2019 waren es 188. Start-ups mit Potenzial erhalten Förderpakete und profitieren von weiteren Coachings und Dienstleistungen. 17 solcher Pakete wurden 2019 vergeben, mehr als 120 waren es insgesamt. Sechs Start-ups erhielten 2019 die Ansachubfinanzierung durch die Stiftung.

Der Einsatz trug Früchte Dabei sind die bis anhin getätigten Investitionen erstaunlich sicher. Die Finanzierung von Start-ups in einer so frühen Phase gilt als Hochrisikogeschäft. Trotzdem sind unter den geförderten Unternehmen bis jetzt nur zwei Ausfälle zu verzeichnen. Und der volkswirtschaftliche Nutzen für die Region lässt sich sehen. 650 Arbeitsplätze wurden von den Start-ups rund um den Säntis geschaffen. Über 60 Millionen Franken haben private Investoren in die Start-ups aus dem Startfeld investiert. Dazu tragen auch die Anschubfinanzierungen der Stiftung bei. «Für private Investoren ist das oft ein Signal», sagt Cornelia Gut.

Stiftung erhält neuen Präsidenten (red) Der Stiftungsrat der Stiftung Startfeld verändert sich nicht nur wegen dem Austritt von Albert Koller, der von René Walser ersetz wird. Mit seinem Abgang als Rektor der Fachhochschule St.Gallen verlässt auch Präsident Sebastian Wörwag das Gremium. Das Präsidium übernimmt Urs Häusler. Neu kommt Roland Waibel von der FHS in den Stiftungsrat. Weiterhin dabei sind Dieter Marxer, René Rossi und Roger Thomet.

Das Netzwerk bringt den Erfolg Das Geld der Stiftung alleine hätte das aber nicht geschafft, ist Albert Koller überzeugt. «Das Ökosystem ist entscheidend», sagt Koller. Dazu zähle die kreative Atmosphäre im Innovationszentrum selber. «Aber auch, dass die Empa und die Hochschulen beteiligt sind, trägt entscheidend dazu bei.» So ist das Startfeld in den letzten zehn Jahren kräftig gewachsen. 2016 wurden die engen Räume beim Einkaufszentrum Lerchenfeld zu klein. Vis-à-vis der Empa, in den Räumen der einstigen Druckerei Zollikofer, breitet es sich seither aus. Auf unterdessen 5600 Quadratmetern treiben die Start-ups hier ihre Ideen voran. Investition in Gründer

Albert Koller aber verlässt demnächst die Kantonalbank und damit auch den Stiftungsrat der Stiftung Startfeld. Sein Nachfolger wird der neue Leiter Privat- und Geschäftskunden der Bank, René Walser. Eine erste Sitzung hat dieser schon hinter sich. Eine herausfordernde Aufgabe, meint er:

Man hat es mit Leuten zu tun, die viel Schweiss und Herzblut in ihre Ideen investieren.

Der Entscheid darüber, ob ein Start-up eine Finanzierung verdient, müsse auch anderen Kriterien folgen wie bei einem herkömmlichen KMU, sagt er. «Bei diesem hat man eine Geschichte, man kennt die Umsätze und Gewinne über die Jahre hinweg.» Beim Entscheid steht man damit auf vergleichsweise festen Beinen. «Bei einem Start-up hat man eine Idee, vielleicht einen Prototypen.» Ob das Produkt am Markt schlussendlich Erfolg haben wird, ist kaum abzuschätzen.

In erster Linie investiert man in die Persönlichkeiten der Gründer.