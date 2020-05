In diesem April wurden viel weniger Autos verkauft als sonst

(sku) Bei den Personenwagen sank die Anzahl in Verkehr gesetzter Autos gar um 68 Prozent. Dies ist der am Dienstag publizierten Strassenstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS) zu entnehmen. Im April kamen einzig mehr landwirtschaftliche Fahrzeuge hinzu: Dort wurden gegenüber dem Vorjahresmonat 1,4 Prozent mehr in Verkehr gesetzt.