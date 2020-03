Implenia muss den Baustellen-Betrieb einschränken

(agl) Dies schreibt Implenia am Freitag in einer Mitteilung. Auch in der Schweiz würden Baustellen teilweise geschlossen, im Kanton Genf sowie teilweise im Kanton Tessin, weil Subunternehmer nicht mehr arbeiten oder Grenzgänger nicht mehr einreisen konnten, wie Implenia schreibt. In den restlichen Kantonen werde noch wie bisher gearbeitet, es könne jedoch zu Verzögerungen durch Probleme mit Subunternehmen und Lieferanten kommen.

Implenia sei bestrebt, physische Treffen wo immer möglich zu vermeiden und durch virtuelle Meetings zu ersetzen. Auf den Baustellen gelten zusätzliche Vorsichtsmassnahmen wie gestaffelte Pausen und Besprechungen im Freien.