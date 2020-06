«Ich brauch Schweiz»: Werbekampagne soll Tourismus nach Corona wieder ankurbeln

(dpo) Wegen der Coronakrise ist der einheimische Tourismus beinahe komplett eingebrochen. Die Branche erwartet Umsatzeinbussen von bis zu 35 Prozent für das laufende Jahr. Nun will die Marketingorganisation Schweiz Tourismus das Geschäft nach dem Beinahestillstand wieder ankurbeln. Gleichzeitig mit der vom Bundesrat angekündigten Öffnung aller touristischen Infrastrukturen am morgigen Samstag lanciert Schweiz Tourismus die neue Werbekampagne «Ich brauch Schweiz».

«Gehen wir mit voller Kraft voraus, zünden wir alle Raketen, die wir haben», lässt sich Martin Nydegger, Chef von Schweiz Tourismus, ein einer Mitteilung vom Freitag zitieren. Die Kampagne ziele zunächst auf einheimische Gäste. Dazu werde in der Schweiz unter anderem mit dem Comedy-Duo Divertimento sowie den Westschweizer Komikern «Vincent & Vincent» für Ferien im Inland geworben. In einem nächsten Schritt werde die Kampagne dann auf Touristen aus Deutschland und Frankreich ausgeweitet und erst danach auf potenzielle Gäste in weiteren europäischen Nahmärkten. Am Ende sollen mit der neuen Werbekampagne dann auch wieder die Fernmärkte Ost und West bearbeitet werden, so Schweiz Tourismus.

Neues Label für Einhaltung der Schutzkonzepte

Weiter setzt Schweiz Tourismus auf die Botschaft des sicheren und sauberen Ferienlandes Schweiz. Dafür lancierte die Organisation mit Partnern bereits vor zwei Wochen das Label «Clean & Safe». Es soll den Gästen in Hotels, Restaurants und Seilbahnen zeigen, dass der Betrieb sich zur Einhaltung eines Schutzkonzeptes verpflichtet habe.

Bei der Kampagne «Ich brauch Schweiz» handelt es sich nach eigenen Angaben um eine der grössten globalen Werbeoffensiven, welche Schweiz Tourismus in den letzten Jahren lanciert hat. Das Bundesparlament hatte der Branche in der ausserordentlichen Session im Mai eine Unterstützung in der Höhe von 40 Millionen Franken für die Bewältigung der Krise zugesprochen.