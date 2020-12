Huber+Suhner von Hackerangriff betroffen: Produktion in allen Betrieben weltweit unterbrochen

(pd/red) Das IT-Netzwerk von Huber+Suhner wurde in der Nacht auf Montag Ziel einer Cyberattacke. Das schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung vom Montag. Interne Überwachungsdienste hätten festgestellt, dass das IT-Netzwerk von einer Schadsoftware angegriffen worden sei. «Unmittelbar nach Feststellen des Angriffs wurden sämtliche Arbeitsstationen weltweit durch die zentrale IT deaktiviert, um weiteren möglichen Schaden abzuwenden», so der Wortlaut der Mitteilung des Unternehmens mit Sitz in Herisau, das Komponenten und Systemlösungen der elektrischen und optischen Verbindungstechnik entwickelt und produziert.

Arbeiten laufen auf Hochtouren

Weil auch zentrale Systeme betroffen seien, habe die Produktion in sämtlichen Werken weltweit unterbrochen werden müssen. Die Zusammenarbeit mit dem Outsourcing-Partner für IT Infrastruktur unter Beizug weiterer Experten laufe auf Hochtouren. «Zu welchem Zeitpunkt und wie rasch die Systeme wieder hochgefahren werden können, ist aktuell noch offen», informiert das Unternehmen weiter.

Abklärungen zum Schadenumfang sowie intensive Arbeiten, um die Auswirkungen der Cyberattacke möglichst gering zu halten, seien am Laufen. Das Unternehmen wird bei Vorliegen neuer Erkenntnisse weiter informieren.