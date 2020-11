Heimliche Massenentlassung bei Knecht Reisen? Jetzt spricht der Firmenchef

Die Coronapandemie trifft kaum eine Branche so hart wie die Reiseunternehmen. Die Herbstferien waren noch ein Hoffnungsschimmer, da wurde zum Teil wieder gebucht, doch seit die zweite Infektionswelle über ganz Europa schwappt, sind die Aussichten düster. Bei Knecht Reisen betragen die Umsatzeinbrüche je nach Geschäftsbereich 70 bis sogar 95 Prozent.

Das Unternehmen mit Sitz in Windisch AG ist schweizweit an 18 Standorten vertreten, von Basel bis Luzern, vom Aargau bis in die Ostschweiz. Vor Corona beschäftigte die Reisegruppe fast 300 Personen, inzwischen sind es deutlich weniger. Ende Juni gab der damalige CEO Roger Geissberger bekannt, bis Ende 2020 würden vier Filialen geschlossen und jeder fünfte Arbeitsplatz werde abgebaut, wie die «Aargauer Zeitung» berichtete.

In Wahrheit würden nun aber viel mehr Stellen abgebaut als die kommunizierten 20 Prozent, meldet die «SonntagsZeitung» mit Verweis auf interne Quellen. Im Oktober sei bereits die vierte Entlassungswelle über die Bühne gegangen. Von Salamitaktik sei die Rede, und die Chefs mehrerer Reisemarken – Baumeler Reisen, Glur, Kira Reisen, House of Sport – hätten in den letzten Monaten und Wochen freiwillig gekündigt.

Was ist eine Massenentlassung?

Konkret steht der Vorwurf im Raum: Hat bei Knecht Reisen heimlich eine Massenentlassung stattgefunden, ohne dass die entsprechenden Regeln des Obligationenrechts eingehalten worden sind? Von einer Massenentlassung spricht man, wenn eine Firma Angestellte nicht aus individuellen Gründen (Verhalten, Leistung) entlässt, sondern aus wirtschaftlichen. Als Massenentlassung gelten Kündigungen in KMU dann, wenn sie in einem Betrieb innerhalb von 30 Tagen ausgesprochen werden und mindestens zehn Arbeitnehmer betreffen.

Firmeninhaber Thomas Knecht hat sich bislang dazu nicht öffentlich geäussert. Auf Anfrage von CH Media weist er nun den Vorwurf der heimlichen Massenentlassung entschieden zurück. Knecht ist seit kurzem auch operativer Chef der Gruppe, weil der langjährige CEO Roger Geissberger kürzer trat und nun als «Chairman» des Unternehmens amtet. Knecht sagt: