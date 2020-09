«Haben Anzahl Zutaten reduziert»: Neue Co-Chefin von Guetzli Hug über Palmöl, Zucker und die Coronakrise

Anna Hug: Nach einem guten Start hat uns Corona in der Produktion natürlich stark beschäftigt. Aber weil wir kein Grosskonzern sind, sondern ein Familienbetrieb, konnten wir relativ schnell reagieren. Zwieback und Dar-Vida waren zu Beginn des Lockdown wegen ihrer Haltbarkeit der Renner. Guetzli verkauften sich ebenfalls sehr gut, was wohl mit dem zurückgehenden Einkaufstourismus zu tun hat. Die Co-Leitung mit meinem Onkel war für mich persönlich ein Gewinn, denn so konnten wir uns gegenseitig stützen. Allerdings war auch der Abstimmungsbedarf höher.

Hatten Sie Mühe, gewisse Rohstoffe aus dem Ausland zu importieren?

Überhaupt nicht, denn wir beziehen wenn immer möglich nur Schweizer Vorprodukte. Was wir im Ausland einkaufen, etwa Verpackungsmaterial, war gut verfügbar. Herausfordernd war aber, die Produktion am Laufen zu halten. So mussten wir etwa in gewissen Abteilungen Trennvorhänge installieren oder eine Maskenpflicht einführen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden konnte.

Mussten Sie Kurzarbeit einführen?

Ja, aber nur für den ansonsten stark wachsenden Bereich Food Service, also im Geschäft mit Halbfabrikaten wie Tortenböden oder Pastetli für die Gastronomie. Hier spüren wir die Zurückhaltung bei der Durchführung von Grossanlässen oder der Betriebsverpflegung. Entsprechend werden wir dieses Jahr unter dem Strich gruppenweit etwa elf Millionen Franken weniger Umsatz machen.

Auch Hug führt einmal im Jahr einen lokalen Grossanlass durch, den «Chnusperhäuschen»-Event, der Tausende nach Malters lockt. Werden auch dieses Jahr Lebkuchen-Kreationen geschaffen?

Leider nein. Wir müssen den Anlass absagen. Gerade auch deshalb, weil normalerweise viele Grosseltern – die zur Corona-Risikogruppe gehören – daran teilnehmen. Mit Maskenpflicht und Mindestabstand ist es einfach nicht vorstellbar, dass 10'000 bis 20'000 Personen in einem Raum Lebkuchenhäuschen verzieren. Auch können wir nicht 7000 Häuschen vorfabrizieren und dann riskieren, dass ein grosser Teil davon entsorgt werden muss, weil kaum jemand kommt. Den Betrag, der den üblichen Einnahmen des Anlasses entspricht, werden wir trotzdem der Pro Juventute spenden.

Planen Sie einen Ersatz?

Wir haben einen Bastelbogen entworfen, damit Kinder sich zu Hause ein «Chnusperhäuschen» basteln können und ein eigens geschriebenes Märchen von Jolanda Steiner hören können. Weitere Informationen dazu werden wir Anfang Oktober auf unserer Website bekannt geben.

Am Anlass hätten Sie auch den neuen Hug-Markenauftritt vorgeführt. Wozu muss sich ein Guetzlihersteller überhaupt neu erfinden?

Im Kern bleibt die Guetzlitradition immer gleich, das stimmt. Aber es gibt viele Aspekte, die wir erneuern, allen voran bei der Nachhaltigkeit. Wir haben alle Rezepturen angeschaut und die Anzahl Zutaten reduziert. So setzen wir das Feuchthaltemittel Sorbit nur noch dort ein, wo es wirklich nicht anders geht, etwa bei Lebkuchen. Ausserdem haben wir komplett auf Freilandeier umgestellt und wir haben Palmöl aus den Guetzli entfernt. Auf Konservierungsstoffe verzichten wir schon länger.