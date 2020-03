Grounding: Corona-Virus bricht der grössten Regional-Airline Europas das Genick

In der Nacht auf Donnerstag verkündete die Airline Flybe, die grösste Regionalfluggesellschaft Europas, dass sie ihren Betrieb per sofort einstellt und sich unter britische Administration stellt. Das teilte das Unternehmen am auf seiner Website mit.

Die britische Civil Aviation Authority (CAA) würde sich nun um die Organisation und die Rückführung der Passagiere kümmern. Anders als in der Schweiz, ist in Grossbritannien in einem solchen Notfall der Staat für die Rückführung der Passagiere verantwortlich.

Die CAA riet Passagieren, nicht zum jeweiligen Flughafen zu fahren, da die Airline den Flugbetrieb vollständig eingestellt habe.

Dass Flybe Geldpropleme hatte, ist nicht neu. Bereits seit Januar hatte die Airline, die 1979 gegründet wurde, akute Finanzierungsprobleme. Man hätte seit dann mit der britischen Regierung über Massnahmen gesprochen, um dem Flugbetrieb aufrecht erhalten zu können. Zuerst zeigte sich die Regierung von Premierminister Boris Johnson offen für eine staatliche Unterstützung. Auch wurde sogar über eine mögliche Beteiligung des britischen Staates an der Airline gesprochen.

Corona-Virus als Todesstoss für kriselnde Airline

Als erste Massnahme wurde der Airline ein Aufschub der Steuerzahlungen gewährt. Schlussendlich reichte dies jedoch nicht. Da das Flug-Buchungs-Geschäft wegen des Corona-Virus stark rückläufig ist, sind bei Flybe die Buchungen zusammengebrochen. «Das hat eine schlimme Situation noch weiter verschlimmert», zitiert die Zeitung «Financial Times». Der Airline ging wegen des Corona-Virus das dringend benötigte Geld aus.