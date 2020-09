Geldwäschereiverdacht nicht abgeklärt: Finma rügt Genfer Privatbank

(sat) Die Bank habe Fragen, die einen Verdacht hätten aufkommen lassen müssen, «nicht angemessen geklärt, obwohl der Kunde als Person mit Verbindungen zu politisch exponierten Personen identifiziert» worden sei, teilt die Finma am Donnerstag mit. Darüber hinaus sei die Bank ihren Verpflichtungen zur Aufklärung risikoreicher Transaktionen nicht nachgekommen. Die Geldflüsse bewegten sich laut Finma teilweise im zweistelligen Millionenbereich.

Die Finma anerkennt aber, dass die Bank ihrer Meldepflicht nachkam. Dies ermöglichte laut Mitteilung in dem Fall auch Strafermittlungen. Der Fall unterstreicht laut Finma die Bedeutung der Berichterstattung in der Geldwäsche-Prävention. Kunden mit Geldern zweifelhafter Herkunft müssten damit rechnen, bei Behörden in der Schweiz gemeldet zu werden.