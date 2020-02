«Gelbes Büchlein» der Post ist 110-jährig - trotz Online-Zahlungen

Im Büchlein lassen sich Postkundinnen und -kunden am Post-Schalter ihre Einzahlungen oder Sendungen quittieren, mit jeweils einem Stempel. Allerdings verschwinde das Knallen der Stempel nach und nach aus den Poststellen, schrieb die Post am Donnerstag in ihrem Medienblog.

Immer seltener erledigten die Kundinnen und Kunden ihre Zahlungen am Schalter. Die sinkenden Zahlen im Kerngeschäft von PostNetz sprächen eine deutliche Sprache und die Abnahme dürfte sich in Zukunft weiter verschärfen, schrieb die Post. Den Namen "Empfangsscheinbuch" legte seinerzeit die Eidgenössische Postverwaltung fest.