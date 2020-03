Fast 100 Personen in der Schweiz positiv auf Coronavirus getestet

54 Fälle seien vom Referenzlabor in Genf bestätigt worden, weitere 39 Tests seien von einem Erstlabor für positiv befunden worden. "Wir befinden uns nahe an der Schwelle von hundert Fällen", sagte Koch. Weit über 200 Personen befänden sich innerhalb der Schweiz in Quarantäne. Ebenso viele Verdachtsfälle seien in Abklärung.

Das Interesse der Bevölkerung am Virus sind laut Koch gross. Derzeit wählten täglich rund 2000 Personen die Corona-Hotline des Bundes. Auch hunderte Ärzte informierten sich bei den Behörden. Die Webseite des BAG wurde in den vergangenen Wochen 3,7 Millionen Mal angeklickt.

Das Aussendepartement EDA hat nach eigenen Angaben keine Kenntnis von im Ausland lebenden Staatsangehörigen, die wegen des Virus gesundheitlich betroffen sind.